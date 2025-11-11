Пари

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Това са безвъзмездни средства от второто плащане по Плана

11 ноември 2025, 13:44
Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ
Източник: БТА

Е вропейската комисия съобщи, че изплаща 438,6 милиона евро на България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това са безвъзмездни средства от второто плащане по Плана.

През април страната ни поиска преразглеждане на своя ПВУ, а промененият план беше одобрен от Съвета на ЕС през юли, отбелязва Комисията.

На 23 юли 2025 г. България подаде отново второ искане за плащане на обща стойност 653 милиона евро. Това искане включва 59 етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции.

Реформите и инвестициите включват мерки за подобряване на образованието, укрепване на правосъдните и обществените системи с прозрачност и защита на подателите на сигнали за нередности, освобождаване на пазара на електроенергия, справяне с енергийната бедност и създаване на възможности за съхранение на енергия.

ЕК частично одобри второто искане за плащане на България на 3 октомври. София все още трябва да изпълни един оставащ етап като част от това искане за плащане, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Комисията ще разгледа изплащането на останалите средства, след като България е изпълнила и това изискване, се допълва в съобщението.

Българският ПВУ е за 6,17 милиарда евро. Днешното плащане ще увеличи общия размер на изплатените средства до 29,5 на сто от разпределената сума по Плана, като 38,2 на сто от очертаните етапи и цели са постигнати.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
