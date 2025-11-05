България

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

5 ноември 2025, 14:18
България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ
Източник: БТА

Е вропейската комисия потвърди, че е решила временно да задържи плащането на 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. В понеделник е било одобрено изплащането на 439 милиона евро за нашата страна, уточни говорител на комисията.

ЕК постави условие на България за получаването на парите по ПВУ

Спирането на част от средствата е свързано с неизпълнението досега на целта за осигуряване на политически независима Комисия за противодействие на корупцията. България разполага със срок от шест месеца, за да изпълни изискването. ЕК ще остане в тясна връзка с българските власти за оказване на необходимата подкрепа, добави говорителят.

В началото на октомври ЕК съобщи, че е изпратила писмо до нашата страна с искане за отговор в срок до един месец по повод неизпълненото изискване. Тогава комисията поясни, че ако условията не бъдат изпълнени, изплащането на задържаните средства ще бъде отложено за още шест месеца. Дни по-рано комисията даде предварително одобрение по второто искане на България за плащане по ПВУ за 653 милиона евро.

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска комисия ПВУ България Задържани плащания Комисия за противодействие на корупцията Еврофондове Условия за плащане Срок за изпълнение Реформи Корупция
Последвайте ни

По темата

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 19 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 18 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 14 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 20 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 32 минути

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

България Преди 45 минути

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

България Преди 1 час

Мъжът на 36 години е обвинен в причиняване на телесна повреда на длъжностно лице

<p>Почина&nbsp;българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт</p>

Почина Силвия Стоянова – българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт

България Преди 1 час

Тя отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

<p>Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)</p>

"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026

България Преди 1 час

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Свят Преди 1 час

Лондонската полиция арестува 31-годишен мъж за изнудване и притежание на огнестрелно оръжие; клубът оказва подкрепа на играча и семейството му

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 1 час

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 2 часа

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

България Преди 2 часа

Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Свят Преди 2 часа

"За среща между Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна"

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Свят Преди 2 часа

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал някои мечки, чиято популация не спира да нараства, да навлязат в градовете

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 2 часа

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

България Преди 2 часа

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Свят Преди 2 часа

Проучването е направено сред 14 милиона деца

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Свят Преди 2 часа

Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Любопитно Преди 2 часа

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

Всичко от днес

От мрежата

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта (СНИМКИ)

Edna.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Раздялата между Реал Мадрид и Винисиус изглежда все по-реална

Gong.bg

Пуснаха билетите за квалификацията между България и Грузия

Gong.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg