Земетресение разлюля Западна Турция

З еметресение с магнитуд 4,1 е регистрирано тази нощ в Западна Турция. Трусът е станал в 03:23 ч. местно време с епицентър край град Динар в окръг Афионкарахисар, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер разлюля Югоизточна Турция

По данни на службата земетресението е било на дълбочина 7,02 километра. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

По-късно през нощта е регистриран и друг трус - с магнитуд 3,8 в района на град Козан, окръг Адана. Той е станал в 03:41 ч. местно време, на дълбочина 10,94 километра, сочат данните на АФАД.

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси Югоизточна Турция

Турция се намира в една от най-сеизмично активните зони в света. През страната преминават няколко големи разломни системи, сред които Северноанадолският и Източноанадолският разлом, поради което земетресенията са често явление в различни части на страната.

Едно от най-разрушителните земетресения в съвременната история на Турция стана на 6 февруари 2023 г. Тогава два силни труса с магнитуд 7,8 и 7,5 засегнаха южната и югоизточната част на страната, както и съседна Сирия. Загинаха десетки хиляди хора, а големи населени места бяха сериозно разрушени.