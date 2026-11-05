С носията на прапрабаба си: Българка спечели четири отличия на международен конкурс в Анталия

Б ългарката Елизабет Михайлова се завърна от Анталия, Турция, с четири международни отличия, след като представи страната ни на конкурса за красота, мода и талант KING & QUEEN WORLD 2026. Тя спечели Grand Prix в категорията „Queen of Europe 2026“, както и отличията „World Perfect Look 2026“, „The International Icon of Elegance 2026“ и „World Beauty Icon 2026“.

Един от най-емоционалните моменти за нея обаче не е свързан с връчването на наградите, а с представянето на България чрез автентична народна носия на повече от 100 години. Облеклото е принадлежало на нейната прапрабаба, която го е носила на собствената си сватба около 1920 г. Съхранено като семейна ценност през поколенията, то се превръща в част от представянето на Елизабет пред международната публика.

Как се стига до участието ѝ в конкурса, как протича подготовката за подобна сцена и защо избира именно семейната реликва, за да представи България - разказва самата Елизабет Михайлова пред Василена Василева в интервю за Vesti.bg.

От професионалния фитнес до международната сцена

Как се стигна до участието ти в KING & QUEEN WORLD 2026 в Анталия? Сама ли кандидатства или получи покана?

Получих покана за участие в международния конкурс KING & QUEEN WORLD 2026 и реших да приема това предизвикателство. През годините съм участвала в много състезания, основно в сферата на професионалния фитнес, но конкурс за красота от такъв международен мащаб беше нещо различно за мен.

Обичам новите предизвикателства и вярвам, че човек трябва да излиза от зоната си на комфорт. Възможността да представя България на международна сцена беше още една причина да кажа „да“.

Източник: Елизабет Михайлова/Личен архив

Какви бяха критериите за оценяване и в какви категории се състезава?

Конкурсът не беше насочен единствено към външната красота. Международното жури оценяваше цялостното представяне на участниците - сценично присъствие, походка, харизма, стил, елегантност, фотогеничност, индивидуалност, култура на поведение и умение да представиш своята държава.

Програмата включваше представяне на национални носии, авангардни модни визии и официални вечерни тоалети, както и фотосесии, интервюта с журито и сценични изяви.

Интервюто пред международното жури се проведе изцяло на английски език, както и комуникацията между участниците от различните държави. Това също беше важна част от представянето ни, защото трябваше не само да изглеждаме добре на сцената, но и да умеем да изразяваме себе си, да общуваме уверено и да представяме достойно страната си.

За мен беше важно да покажа не само външност, но и характер, увереност и уважение към културата, която представям.

Кое от четирите отличия - „Queen of Europe 2026 - Grand Prix“, „World Perfect Look 2026“, „The International Icon of Elegance 2026“ и „World Beauty Icon 2026“ - е най-ценно за теб и защо?

Всяко от четирите отличия има специално значение за мен, защото оценява различна страна от представянето ми.

Разбира се, „Queen of Europe 2026 - Grand Prix“ носи особена емоция, защото е голямо международно признание. Но бих отличила и „The International Icon of Elegance 2026“, защото за мен елегантността не се изчерпва с красивата рокля или перфектната визия.

Тя е в поведението, отношението към хората, начина, по който говориш, и уважението, което показваш.

Истината е, че не заминах за Анталия с очакването да се върна с четири отличия. Затова и радостта ми беше толкова голяма!

Колко държави и участници имаше на конкурса? Какво ти направи впечатление в представителите на останалите страни?

Имах възможността да се запозная с невероятни хора от Румъния, Русия, Грузия, Индия, Шотландия и още много други държави. Това беше една от най-хубавите страни на конкурса.

Всеки носеше нещо различно - своя култура, традиции, стил и история. Беше изключително интересно да видя националните облекла, дизайнерските решения и начина, по който участниците представяха страните си.

Въпреки различните националности и култури общувахме на английски език и много бързо намерихме общ език и извън сцената. Създадох нови приятелства и контакти, включително с талантливи дизайнери.

Една от дизайнерките дори ми подари лично своя прекрасна червена рокля след конкурса. Това беше изключително мил и неочакван жест, който много ме трогна.

Имаше ли момент, в който не беше сигурна, че ще се справиш, или ситуация, която те изненада?

По-скоро бих казала, че имаше моменти на напрежение, отколкото на съмнение.

Програмата беше динамична, а за кратко време трябваше да се подготвяме за различни представяния, фотосесии, интервюта и ревюта. Всичко това изискваше концентрация и добра организация.

Като професионален спортист съм свикнала с дисциплината и напрежението преди състезание, но тук атмосферата беше съвсем различна.

Най-голямата изненада за мен определено бяха четирите отличия. Не очаквах подобен резултат и емоцията беше огромна!

Източник: Елизабет Михайлова/Личен архив

Какво остава извън снимките и официалните публикации - колко интензивна беше програмата и как преминаваше един ден от конкурса?

Хората виждат красивите рокли, грима, прическите, усмивките и короните, но зад всичко това стои много подготовка.

Дните ни бяха изпълнени с фотосесии, репетиции, преобличане, сценични представяния и срещи с останалите участници.

Любопитното е, че сама се грижех за грима и прическите си, което означаваше още повече организация от моя страна.

Имах и подкрепата на голям български моден бранд, който предостави официалните ми тоалети.

Въпреки натоварената програма успях да се насладя на преживяването. Имаше много смях, нови запознанства и моменти, които не могат да бъдат уловени на снимка.

Носията на прапрабабата - семейна история на повече от век

Разказваш, че си представила България с народната носия на твоята прапрабаба. Каква е историята ѝ и как се е запазила през поколенията?

Това е може би най-личната и емоционална част от цялото ми участие.

Носията е автентична, от Западна България, и е на повече от 100 години. Принадлежала е на моята прапрабаба, която я е носила на собствената си сватба около 1920 година.

Всеки детайл е оригинален и ръчно изработен. Най-впечатляващото е, че въпреки възрастта си носията е съхранена в невероятно състояние, сякаш времето почти не я е докоснало.

Тя е запазена като семейна ценност през поколенията, а благодарение на моя чичо имах възможността да я облека и да я представя на международната сцена.

За мен това не беше просто национален костюм. Беше частица от историята на моето семейство.

Представете си само - преди повече от век една жена е облякла тази носия на сватбата си, а днес нейната наследница я носи на международен конкурс за красота.

Още по-вълнуващото е, че именно историята на тази носия привлече толкова голям интерес, че получих покана за участие в следващ международен конкурс в Малайзия през декември 2026 г., където личната история и културното наследство са особено подходящи за представянето.

Това за мен е доказателство колко силно въздействие може да има една истинска история.

Как реагираха журито и останалите участници, когато видяха носията? Имаше ли хора, които проявиха особен интерес към нея?

Носията привлече внимание със своята автентичност, красивите детайли и традиционната изработка.

За мен беше особено вълнуващо да разказвам историята ѝ на английски език пред хора от различни държави.

Едно е да покажеш красива национална носия, а съвсем друго е да обясниш, че тя е принадлежала на твоята прапрабаба и е била част от истинска сватба преди повече от век.

Точно това я правеше толкова специална.

Интересът към нея надмина очакванията ми и дори доведе до нова международна покана за конкурс в Малайзия.

Това ми показа, че хората се впечатляват не само от красотата на един тоалет, но и от историята, която стои зад него.

Източник: Елизабет Михайлова/Личен архив

Смяташ ли, че подобни конкурси могат да бъдат начин за популяризиране на българските традиции и култура пред международна публика?

Категорично да!

Според мен подобни международни събития са прекрасна възможност да покажем, че България има много повече, с което да се гордее, освен красивата си природа.

Имаме невероятна история, традиции, фолклор и културно наследство.

Когато участници от различни държави се съберат на едно място, всеки има възможност да научи нещо ново за останалите.

За мен беше истинска гордост да представя България не просто с носия, а с автентична семейна реликва, която носи историята на няколко поколения.

Иска ми се повече млади хора да ценят и съхраняват подобни наследства, защото те са част от нашата идентичност.

Ново предизвикателство в Малайзия

10. Имаш ли следваща голяма цел, свързана с международната сцена?

Всъщност вече имам нова международна покана! След участието ми в Анталия получих предложение да се включа в конкурс в Малайзия през декември 2026 г.

Особено интересно е, че поканата дойде благодарение на историята на моята автентична народна носия, тъй като там личните истории и културното наследство имат специално значение.

За мен това е изключително вълнуваща възможност, която предстои да обмисля.

Иначе аз съм човек, който обича да си поставя нови цели и да се развива в различни посоки. Спортът е огромна част от живота ми. Занимавам се професионално с фитнес от много години, имам две PRO карти и съм работила усилено, за да постигна резултатите си. В същото време се развивам и в бизнеса, модата и други сфери, които са ми интересни.

Не обичам да поставям ограничения пред себе си. Вярвам, че когато човек е отворен към нови възможности, животът може да го изненада по най-хубавия начин.

Източник: Елизабет Михайлова/Личен архив

Ако трябва да избереш само един момент от престоя си в Анталия, който ще помниш цял живот, кой би бил той?

Моментът, в който стоях с короните и отличията си и осъзнах какво всъщност се е случило. Беше смесица от изненада, щастие, благодарност и гордост. Но ако трябва да бъда напълно искрена, бих поставила редом до него и момента, в който облякох носията на моята прапрабаба. Защото едното беше признание за моето лично представяне, а другото беше връзка с корените ми.

И двете ще останат с мен завинаги. В крайна сметка титлите са прекрасни, но най-ценни са спомените, хората, които срещаме, и историите, които имаме възможността да разкажем.