Ванс обвини войната с Иран за изборното поражение на републиканците

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран е основната причина за поражението на републиканците на междинните избори. В публикация в социалната мрежа X той постави под въпрос дали военният конфликт си е струвал политическата цена, след като демократите си осигуриха контрол над двете камари на Конгреса, предаде Reuters.
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Коментарите на Ванс се отклоняват от по-умерената позиция на Тръмп за причините за изборния резултат и могат да усложнят допълнително решението на президента дали да възобнови мащабните военни операции срещу Иран. Според американски представители, цитирани от Reuters, подобен вариант все още се обсъжда.
Изказването повдига и въпроси за политическото бъдеще на високопоставени представители на администрацията, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет. Тръмп го определи като един от първите застъпници на военната операция срещу Иран.
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
- „Войната е причината за нашето поражение“
„Войната е причината за нашето поражение“, написа Ванс в X.
„Ако искате да спорите, че си е струвало, че загубата на Сената за следващите шест години си е струвала, тогава го направете“, добави той.
„Всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за пътя напред оттук нататък трябва да започне именно оттам“, подчерта вицепрезидентът, който е сочен за един от потенциалните кандидати на републиканците за президентските избори през 2028 г.
Попитан за изказванията на Ванс, Тръмп заяви пред журналисти, че ги смята за добри и няма възражения срещу тях. „Знам какво мисли той по въпроса“, каза президентът.
В същото време Тръмп защити военните действия, като заяви, че те са били оправдани, тъй като Вашингтон е попречил на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие.
Ванс от своя страна се опита да омаловажи впечатлението за разминаване в позициите с президента. Той заяви, че и Тръмп е признал, че войната с Иран е допринесла за загубата на републиканците на междинните избори. Президентът обаче беше по-умерен в оценката си и посочи конфликта като една от няколкото причини за изборното поражение.
Според съветник от Белия дом, цитиран от Reuters, някои представители на администрацията са възприели публикацията на Ванс като отклонение от външнополитическата линия на президента и като публично признание за вътрешноикономическите последици от войната.
Иран нанесе „поражение“ на Тръмп на междинните избори
- Демократите спечелиха контрол над Конгреса
На междинните избори във вторник демократите си осигуриха мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите. Партията постигна убедителни победи в щати, които традиционно се смятаха за републикански крепости.
Избирателите в консервативни райони, които преди само две години подкрепиха Тръмп и му помогнаха да спечели втория си мандат, този път масово се насочиха към демократите. Сред основните фактори за промяната Reuters посочва недоволството от войната с Иран, тревогата заради високите разходи за живот и неодобрението към начина, по който Тръмп управлява страната.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, смятан за възможен съперник на Ванс в надпреварата за републиканската президентска номинация през 2028 г., не направи публичен коментар след изборното поражение.
Източник, запознат с въпроса, заявил пред Reuters, че думите на Ванс могат да бъдат разглеждани като начало на кампанията му за президентските избори през 2028 г.
Според представител на Белия дом някои служители са били информирани за изказванията на вицепрезидента преди публикуването им в X. В отговор на въпроси на Reuters обаче той посочил, че повечето, ако не и всички висши представители на администрацията, са били изненадани от публичната му позиция.