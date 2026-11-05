Свят

Ванс обвини войната с Иран за изборното поражение на републиканците

Вицепрезидентът на САЩ постави под въпрос дали конфликтът си е струвал политическата цена, след като демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса

Василена Василева Василена Василева

5 ноември 2026, 08:32
Ванс обвини войната с Иран за изборното поражение на републиканците
Източник: GettyImages

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран е основната причина за поражението на републиканците на междинните избори. В публикация в социалната мрежа X той постави под въпрос дали военният конфликт си е струвал политическата цена, след като демократите си осигуриха контрол над двете камари на Конгреса, предаде Reuters.

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Коментарите на Ванс се отклоняват от по-умерената позиция на Тръмп за причините за изборния резултат и могат да усложнят допълнително решението на президента дали да възобнови мащабните военни операции срещу Иран. Според американски представители, цитирани от Reuters, подобен вариант все още се обсъжда.

Изказването повдига и въпроси за политическото бъдеще на високопоставени представители на администрацията, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет. Тръмп го определи като един от първите застъпници на военната операция срещу Иран.

  • „Войната е причината за нашето поражение“

„Войната е причината за нашето поражение“, написа Ванс в X.

„Ако искате да спорите, че си е струвало, че загубата на Сената за следващите шест години си е струвала, тогава го направете“, добави той.

„Всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за пътя напред оттук нататък трябва да започне именно оттам“, подчерта вицепрезидентът, който е сочен за един от потенциалните кандидати на републиканците за президентските избори през 2028 г.

Попитан за изказванията на Ванс, Тръмп заяви пред журналисти, че ги смята за добри и няма възражения срещу тях. „Знам какво мисли той по въпроса“, каза президентът.

В същото време Тръмп защити военните действия, като заяви, че те са били оправдани, тъй като Вашингтон е попречил на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие.

Ванс от своя страна се опита да омаловажи впечатлението за разминаване в позициите с президента. Той заяви, че и Тръмп е признал, че войната с Иран е допринесла за загубата на републиканците на междинните избори. Президентът обаче беше по-умерен в оценката си и посочи конфликта като една от няколкото причини за изборното поражение.

Според съветник от Белия дом, цитиран от Reuters, някои представители на администрацията са възприели публикацията на Ванс като отклонение от външнополитическата линия на президента и като публично признание за вътрешноикономическите последици от войната.

Иран нанесе „поражение“ на Тръмп на междинните избори

  • Демократите спечелиха контрол над Конгреса

На междинните избори във вторник демократите си осигуриха мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите. Партията постигна убедителни победи в щати, които традиционно се смятаха за републикански крепости.

Избирателите в консервативни райони, които преди само две години подкрепиха Тръмп и му помогнаха да спечели втория си мандат, този път масово се насочиха към демократите. Сред основните фактори за промяната Reuters посочва недоволството от войната с Иран, тревогата заради високите разходи за живот и неодобрението към начина, по който Тръмп управлява страната.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, смятан за възможен съперник на Ванс в надпреварата за републиканската президентска номинация през 2028 г., не направи публичен коментар след изборното поражение.

Източник, запознат с въпроса, заявил пред Reuters, че думите на Ванс могат да бъдат разглеждани като начало на кампанията му за президентските избори през 2028 г.

Според представител на Белия дом някои служители са били информирани за изказванията на вицепрезидента преди публикуването им в X. В отговор на въпроси на Reuters обаче той посочил, че повечето, ако не и всички висши представители на администрацията, са били изненадани от публичната му позиция.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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