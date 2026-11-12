Мистериозен обект ускорява край Земята: Учен подозира, че е изгубен съветски кораб от 1988 г.

М истериозен космически обект, смятан доскоро за обикновена скала, преминаваща край Земята, ускорява по начин, който учените не могат да обяснят със законите на гравитацията, съобщи Daily Mail.

Ново изследване на учени от Технологичния институт на Джорджия установи, че околоземният обект 1998 KY26 набира скорост под въздействието на неизвестна сила, докато обикаля в Слънчевата система.

Обектът е с дължина около 11 метра - приблизително колкото училищен автобус – и се върти около оста си изключително бързо: веднъж на всеки 5,35 минути. Макар в момента да се намира на около 304 милиона километра от Земята, курсът му ще го доближи на 51 милиона километра от нашата планета през 2028 г., а през 2039 г. ще премине още по-близо - на около 16 милиона километра, сочат данни на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Отпада теорията за „тъмна комета“

Още през 2023 г. астрономите забелязаха, че 1998 KY26 се движи по-бързо от очакваното въз основа на 25-годишни наблюдения. Дълго време водещата хипотеза бе, че това е т.нар. „тъмна комета“ – скала, в чиято вътрешност има лед, който при нагряване се изпарява и действа като реактивен двигател, без да образува видима опашка.

Object heading toward Earth is mysteriously accelerating as scientist claims it is a long-lost spacecraft https://t.co/0ce5PKIXxH 🔗 https://t.co/HpjbpBzeIJ — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2026

Новото проучване на авиокосмическите инженери Корбин Хансен и Масатоши Хирабаяши, публикувано в списание Icarus, обаче напълно отхвърля този сценарий:

Твърде топъл за лед: Дори най-студените зони на обекта поддържат температури между -47°C и -61°C, докато за задържането на воден лед в космоса са нужни температури под -128°C.

Суха скала: Учените заключават, че 1998 KY26 е напълно дехидратиран обект, което прави мистериозното му ускорение още по-загадъчно.

Смелата хипотеза: Изчезналата съветска сонда „Фобос 1“?

Липсата на естествено обяснение даде нов тласък на теорията на известния харвардски професор по физика Ави Льоб. Според него 1998 KY26 изобщо не е астероид, а изгубен космически апарат, изчезнал преди почти четири десетилетия.

Льоб смята, че става въпрос за „Фобос 1“ – съветска космическа сонда, изстреляна през 1988 г. към Марс, с която връзката прекъсва броени месеци след старта.

Според анализа на Льоб и неговите колеги:

Слънчево налягане: Ускорението се дължи на слънчевата радиация, която блъска лъскавите метални повърхности и слънчевите панели на апарата.

Ускорението се дължи на слънчевата радиация, която блъска лъскавите метални повърхности и слънчевите панели на апарата. Съвпадение по форма и орбита: 3D модел на „Фобос 1“ съвпада с промените в яркостта на обекта, засичани от земните телескопи, а орбитата му е почти идентична с тази на изчезналата сонда.

Развръзката идва през 2031 година

Дали 1998 KY26 е природен феномен, или реликва от Студената война, ще стане ясно съвсем скоро. През 2031 г. японската космическа сонда Hayabusa2 ще използва оставащото си гориво, за да прехване обекта и да го заснеме отблизо.

„Нашата прогноза е, че вместо айсберг, камерите на Hayabusa2 ще разкрият надписа „Произведено в СССР“, заявява с усмивка професор Ави Льоб.