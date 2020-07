Знаменитости, обвинени заради историята на Балканите

Б ританската попзвезда Дуа Липа предизвика бурни реакции с пост в Twitter, който накара много потребители на социалната мрежа да я обвинят в албански ултранационализъм.

В своя туит Липа обяснява какво означава думата „автохтонен“ и публикува карта, изобразяваща в едно цяло територията на Албания, Косово и части от съседни балкански страни.

au•toch•tho•nous adjective (of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4

Автохтонно означава местно, коренно. Туитът предполага, че според певеца тази територия, включително част от Косово, първоначално е принадлежала на албанците, пише BBC.

Родителите на Липа са от Косово, тя се ражда след като те се преместват във Великобритания.

Певицата публикува картата след като в интернет се появи петиция с призив Apple Maps да показва Косово като независима държава. Липа беше обвинена в подкрепа на албанския експанзионизъм, тъй като картата демонстрирала мечтата на албанските националисти за Велика Албания, която ще включва всички земи, в които живеят етнически албанци.

Тази карта вече е предизвиквала скандали: през 2014 г. футболен мач между националните отбори на Албания и Сърбия завърши с битки на трибуните и на терена, след като дрон със същата карта прелетя над стадиона.

Рита Ора, друга британска поп звезда, родена в косовската столица Прищина, също подкрепи петицията в Twitter и защити Дуа Липа.

Would love to see @Apple spreading awareness by putting Kosovo on the map! Albania and Kosovo are full of so much beautiful and great talent. Spreading Love, Peace and Unity today with @BebeRexha @DUALIPA @strefie @Dafina_Zeqiri @AvaMax and soooo many others 🕊🕊🕊🕊 pic.twitter.com/7FP7pkst8I