Звездата от "Здрач" Елизабет Рийзър се омъжи тайно

Е лизабет Рийзър, известна най-вече с ролята си на Есме Кълън във филмовата сага "Twilight", се е омъжила тайно за композитора Брус Гилбърт. Това се е случило още през август 2023 г., но актрисата едва сега разкри радостното събитие в живота си.

Тя публикува няколко снимки от тържеството в своя Instagram. Списание Vogue също публикува подробна статия за тайната й сватба.

As a Twilight fan, I am so happy for Elizabeth Reaser (yes Greys fans, the actress who played Ava in season three and four). She secretly got married to her longtime boyfriend in Italy last year. Congratulations, wishing you all the love and happiness in the world. ❤️ pic.twitter.com/atq0ZaR3Js