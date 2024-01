"Толкова е натоварен и толкова прекрасен": Ники Рийд описа живота си с Иън Сомърхолдър

Н ики Рийд и съпругът ѝ Иън Сомърхолдър споделят красив живот, който стана малко по-натоварен през последните месеци.

Звездата от "Здрач" и актьорът от "Дневниците на вампира", които са женени от 2015 г., са родители на 6-годишна дъщеря и 6-месечен син. Семейството се премести във ферма извън Лос Анджелис преди повече от година и споделя от време на време публикации с бали сено и различни животни, за които се грижат.

„Аз съм амбициозен фермер — буквално. Иска ми се да зарежа всичко, за да живея сред природата с животните. Някак си съм изтеглен между два свята, който е животът на една лудо-заета бизнесдама и след това някой, който наистина иска да създаде това тихо време“, каза Рийд в скорошно интервю за New Beauty . „Животните и природата са моят мир. Това е мястото, където процъфтявам."

„В момента отглеждането на децата е най-важното нещо за мен“, продължи Рийд. „Иън и аз имаме невероятен документален филм, наречен „Обща основа“, който също е от изключителна важност.“

Документалният филм е за хранителната система на Америка и „регенеративните“ земеделски практики.

„Нека ви кажа, животът е толкова натоварен и толкова прекрасен. Но животът стана невероятно натоварен и не изглежда, че скоро ще се забави“, продължи Рийд, която също управлява лайфстайл марка. „Имам чувството, че всеки път, когато кажа „Това е годината на забавяне“, нещата просто се засилват! Има толкова много неща, които са толкова важни едновременно, нали?“

