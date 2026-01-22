Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Т я просто е лудо влюбена по Хари Стайлс.

Източник съобщава на Page Six, че Зоуи Кравиц е казвала на близкия си кръг, че приятелят ѝ, поп суперзвездата Хари Стайлс, е „нейната сродна душа“.

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

Нашият източник ни казва, че връзката ѝ със Стайлс „се усеща различна“ от романтичните ѝ връзки с бившия ѝ съпруг Карл Глусман и бившия ѝ годеник Чанинг Тейтъм.

През септември източник съобщи на Page Six , че тази готина двойка е „стигнала от 0 до 60“.

„Толкова е трудно да излизаш на срещи като знаменитост... Хари нямаше да се омъжи публично за Зоуи, ако не беше нещо“, каза източникът.

harry styles & zoe kravitz serving looks together pic.twitter.com/fX4IuXjvbP — 𝓕avs (@favspopculture) December 20, 2025

Звездата от „Caught Stealing“ и Стайлс до голяма степен пазят нещата от публичното внимание, като най-вече са виждани да се разхождат ръка за ръка в Бруклин, Лондон и обратно в Рим .

През септември шпиони на Page Six забелязаха стилния дует да вечеря с група приятели в луксозния ресторант Cut на Волфганг Пук в хотел Four Seasons в Ню Йорк.

Harry Styles and Zoë Kravitz spotted together in Rome. pic.twitter.com/8lMEcIOIPW — Pop Crave (@PopCrave) August 25, 2025

Носителят на Грами, певецът на песента „Watermelon Sugar“, преди това е излизал със звездата от „Изгубени в космоса“ Тейлър Ръсел , Оливия Уайлд, Кендъл Дженър и приятелката на Кравиц, Тейлър Суифт . Той беше видян да се целува с Емили Ратайковски в Токио през март 2023 г.

Кравиц беше омъжена за актьора Глусман от юни 2019 г. до декември 2020 г.

Тя се сгоди за Чанинг Тейтъм през 2023 г. след двегодишна връзка. Те се разделиха през октомври 2024 г. , месеци след излизането на „Blink Twice“, в който той участва, а тя режисира.

Page Six съобщи, че Стайлс ще бъде резидент в „Madison Square Garden“ по-късно тази година.

Той също така обяви, че ще издаде четвъртия си албум „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ на 6 март.