22 януари 2026, 12:33
Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“
Т я просто е лудо влюбена по Хари Стайлс.

Източник съобщава на Page Six, че Зоуи Кравиц е казвала на близкия си кръг, че приятелят ѝ, поп суперзвездата Хари Стайлс, е „нейната сродна душа“.

Нашият източник ни казва, че връзката ѝ със Стайлс „се усеща различна“ от романтичните ѝ връзки с бившия ѝ съпруг Карл Глусман и бившия ѝ годеник Чанинг Тейтъм.

През септември източник съобщи на Page Six , че тази готина двойка е „стигнала от 0 до 60“.

„Толкова е трудно да излизаш на срещи като знаменитост... Хари нямаше да се омъжи публично за Зоуи, ако не беше нещо“, каза източникът.

Звездата от „Caught Stealing“ и Стайлс до голяма степен пазят нещата от публичното внимание, като най-вече са виждани да се разхождат ръка за ръка в Бруклин, Лондон и обратно в Рим .

През септември шпиони на Page Six забелязаха стилния дует да вечеря с група приятели в луксозния ресторант Cut на Волфганг Пук в хотел Four Seasons в Ню Йорк.

Носителят на Грами, певецът на песента „Watermelon Sugar“, преди това е излизал със   звездата от „Изгубени в космоса“ Тейлър Ръсел , Оливия Уайлд, Кендъл Дженър и  приятелката на Кравиц, Тейлър Суифт . Той беше видян да се целува с Емили Ратайковски в Токио през март 2023 г.

Кравиц беше омъжена за актьора Глусман от юни 2019 г. до декември 2020 г.

Тя се сгоди за Чанинг Тейтъм през 2023 г. след двегодишна връзка. Те се разделиха през октомври 2024 г. , месеци след излизането на „Blink Twice“, в който той участва, а тя режисира.

Page Six съобщи, че Стайлс ще бъде резидент в „Madison Square Garden“ по-късно тази година.

Той също така обяви, че ще издаде четвъртия си албум „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ на 6 март.

Хари Стайлс Зоуи Кравиц Знаменитости Връзка Сродна душа Поп суперзвезда Любовна история Page Six Лондон Рим
