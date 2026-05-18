Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Т елата на четирима италиански гмуркачи, които изчезнаха при инцидент по време на гмуркане на Малдивите миналата седмица, са намерени. Това потвърдиха италиански и малдивски служители пред BBC.

Едно тяло, принадлежащо на пети член от групата, вече беше намерено след инцидента в четвъртък.

Италианските граждани са открити в пещера с дълбочина 60 метра в атола Вааву от съвместен екип от висококвалифицирани финландски и малдивски водолази, според местните власти.

Спасителен водолаз също загина в събота, докато търсеше телата на групата.

През следващите дни ще бъдат извършени допълнителни гмуркания за изваждане на телата, каза говорителят на малдивското правителство Мохамед Хосеин Шариф в съобщение до BBC.

Смята се, че инцидентът е най-тежкият единичен случай на сблъсък с фатален край при гмуркане в малката нация в Индийския океан, която е популярна туристическа дестинация заради поредицата си от коралови острови.

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи.

Вярва се, че четирите тела са били намерени в същата подводна пещера, където военните откриха първото тяло в деня на инцидента.