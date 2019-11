Знаете ли кои са най-известните картини в света

В сяка година произведения на изкуството на стойност милиарди долари преминава през международните аукционни къщи, а водещите музеи в света притежават десетки, дори стотици хиляди, произведения на изкуството в своите колекции.

Малцина обаче са творците, които успяват да постигнат славата, необходима, за да се наредят сред най-големите имена в изкуството. Говорейки за изкуство няма как да не се запитаме кои са най-известните картини в света.

Си Ен Ен (CNN) отговаря на този въпрос, след като се обръща към онлайн търсачката Гугъл, за да види кои картини оглавяват класацията по търсения в света за последните пет години.

Логично на първо място е онази мистериозна жена със загадъчна усмивка – шедьовърът на Леонардо да Винчи „Мона Лиза“. Това че е най-популярната картина в света е едно от малкото сигурни неща за това произведение. Смята се, че жената на картината е Лиза Джерардини, съпруга на флоренския търговец Франческо дел Джокондо, но експертите не са сигурни.

Историците твърдят, че преди XX в. картината не е много известна в арт средите. През 1911 г. Обаче бивш служител на Лувъра, където тя е изложена, я открадва и я крие в продължение на две години. Това печели слава на картината и ѝ помага да затвърди мястото си в популярната култура.

Сред най-известните картини е и „Целувката“ на Густав Климт. Тя е от „Златния период“ на Климт, а византийското артистично влияние може да бъде видяно в силно декорираните одежди, които носи страстна двойка, рисувана в реален размер.

С „Целувката“ Густав Климт прави общо изявление, че любовта е в основата на човешкото съществуване. Като се вземе предвид магнетичната привлекателност на творбата, хората изглежда са напълно съгласни с художника.

„Раждането на Венера“

Най-старата картина в класацията и може би най-чувствената, дело на италианския художник Сандро Ботичели. Тя се отклонява от повечето произведения на съвременниците му, най-вече заради голотата, която е много рядко явление по онова време.

