Животът винаги намира начин – с непорочно зачатие

К алифорнийските кондори, които са критично застрашен вид, могат да се размножават и без чифтосване, установи проучване на специалисти по консервация от Алианса за дивата природа на Сан Диего, който управлява зоопарка в Сан Диего.

Учени съобщават за

първите регистрирани „девствени раждания“ при този вид,

след като две пилета са се излюпили без участието на мъжки екземпляри в оплождането на яйцата.

Непорочното зачатие в природата

„Откровено казано, това беше голяма изненада. Не очаквахме да открием нещо подобно“, казва Синтия Стайнър, асоцииран директор на изследователското звено на организацията. Тя е съавтор на изследването, чиито резултати бяха публикувани в „Journal of Heredity“, официално издание на Американската асоциация по генетика.

Учените са потвърдили, че всяко от кондорчетата е генетично свързано с майка си, но нито едно от тях няма генетична връзка с мъжки кондор. Двете птици са пример за партеногенеза.

🚨BREAKING NEWS🚨



Scientists at SDZWA discovered two California condor chicks have hatched from unfertilized eggs. This sort of asexual reproduction, known as parthenogenesis, is a first for the species and provides new hope for their recovery. Read more: https://t.co/m5MZhqt21l pic.twitter.com/vRxGbKZy2S