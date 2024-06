„Животът изглежда малко по-различен напоследък“: Нина Добрев показа контузения си крак

Н ина Добрев се възстановява.

Звездата от "Дневниците на вампира", която падна с електрическия си мотоциклет миналия месец, публикува в Instagram актуална информация за нейното възстановяване.

Nina Dobrev shows off injured leg following bike accident: ‘Life looks a lil different lately’ https://t.co/48MDowHZd8 pic.twitter.com/j61y7OgeWt