Живите коледни елхички - природни освежители на въздуха в дома

Е ксперти от Националния институт за стандарти и технологии към NIST са установили, че живите коледни елхички отделят летливи органични съединения, които влияят благотворно на въздуха в дома. Резултатите от проучването са публикувани в списание Indoor Environments.

При експеримента учените са измерили количеството и вида на веществата, отделяни от дърветата ела Дъглас, поставени в специална камера с контролирани условия на околната среда в продължение на 17 дни. Те проверили също така дали летливите органични съединения (ЛОС) реагират с други компоненти във въздуха, за да образуват нови съединения.

The Fragrant Phenomenon: Christmas Trees and Their Invisible Affect on Indoor Air Chemistry | https://t.co/W3EfkQKhTE