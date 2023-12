4 съвета за справяне със семейния стрес по време на празниците

З а мнозина Коледа означава време прекарано със семейството. Това е страхотно и всичко останало, но понякога да си около семейството си може да бъде стресиращо с главно „С“. Някои семейни ситуации са неприятни, но незначителни - като осъдителната ви леля, която коментира неуместно тялото ви или връзката ви, или майка ви, която постоянно припомня онова смущаващ нещо, което сте направили преди години. Други ситуации са малко по-сериозни, като старите спорове, които могат да причиняват известен емоционален стрес. В такива моменти прекарването на време със семейството ви може да отвори стара травма.

Тъй като семейният стрес може да бъде много сложен феномен, се обърнахме към експерт за малко помощ при ориентирането ни в различни ситуации, които могат да ви изникнат през този празничен сезон. Рейчъл О’Нийл, професионален клиничен съветник ни сподели как да се справите със стреса свързан със семейството ви и какви действия можете да предприемете, за да смекчите потенциалните стресови ситуации или да излезете от тези сценарии.

Добре е да си тръгнете

Със сигурност е приемливо да предизвиквате близките си (до определена степен), ако изразяват фанатични или вредни възгледи за живота ви, независимо дали са празници или не. Но ако споровете ви причиняват сериозен стрес или могат да застрашат безопасността ви, О'Нийл препоръчва да се отдръпнете от ситуацията, ако тя ескалира прекалено. В случай, че не можете да си тръгнете е добре да намерите начин да се успокоите. О'Нийл допълни, че механизмите за справяне като дихателните упражнения могат да помогнат.

Направете план

Ако леля Джуди не спира да те пита защо нямаш гадже, въпреки факта, че 100 пъти си й казал, че си странен или ако братовчед ти Тим не спира да обяснява колко добри са оценките му по право и пасивно агресивно след това те пита какво правиш с живота си, много помага да имаш план за това как точно ще се справиш с тях. О'Нийл предлага да помолите приятелски настроен член на семейството да бъде на ваша страна или да използвате хумор, за да разсеете ситуацията.

Какъвто и да е планът ви, придържането към него дори когато леля Джуди се обърне към приятелката ви сякаш е най-добрият ви приятел за 50-и път в рамките на един ден, може да намали нивото на стреса ви, така че да можете да се наслаждавате на живота си, след като тя си тръгне.

Защитете се

Разбира се, коментарите на леля Джуди са досадни, но може да не ги приемате съвсем присърце. Ако някой член на семейството обаче обича да прави коментари за вас, които са ви силно неприятни (като хомофобски коментари, за вашето тяло или тегло), може да помислите да прекарате празниците другаде.

