Майли Сайръс сложи край на спекулациите за Дженифър Лорънс

М айли Сайръс най-накрая опроверга слуховете за Дженифър Лорънс и златната й рокля, пише People.

През 2023 г. попзвездата пуска музикалния клип към песента си „Flowers“. Видеоклипът, който е събрал над 1 милиард гледания в YouTube след излизането си, започва с кадър на Сайръс, облечена със златна рокля на Saint Laurent с огромна качулка и изрязани детайли - рокля, която прилича на роклята, която Лорънс носи на червения килим за премиерата на „Игрите на глада“ през 2012 г.

По време на премиерата актрисата позира за снимки заедно с колегите си Джош Хътчърсън и Лиъм Хемсуърт, с когото Сайръс имаше връзка по това време.

Miley Cyrus responds to rumors that her Flowers dress was a reference to Jennifer Lawrence 😭



“No but I love that dress of hers.” pic.twitter.com/ShYUfOBFRo