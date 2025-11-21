Сестрата на Майли Сайръс вижда "мъртви хора"

М алката сестра на Майли Сайръс – Ноа – твърди, че вижда мъртви хора, подобно на детето от зловещия филм „Шесто чувство“.

Докато растяла, младата кънтри изпълнителка била преследвана от призрачна фигура в дома, който споделяла с известната си сестра Майли и баща си Били Рей Сайръс.

Тя обяснява: „Много съм интуитивна. Като дете непрекъснато виждах нещата. Бях едно от онези откачени деца. Като (актьора) Хейли Джоел Озмент – виждам мъртви хора. Все едно, това е толкова мое. Мисля, че това бях изцяло аз като дете.“

„Спомням си как, когато бях малко момиче, често виждах един мъж в нашия дом в Нашвил – по-възрастен мъж, облечен сякаш в нощница. Интересното е, че разказах това на няколко души и те ми казаха: ‘И аз съм виждала това като дете... но в друг район.’ Очевидно е, че това е наследствено, тъй като баща ми Били Рей е имал свои собствени моменти на полтъргайст“, споделя Ноа. „А баща ми е много интуитивен.“

Песента ѝ „Човекът на полето“ всъщност е вдъхновена от стихотворение, което баща ѝ е написал, наречено „Човекът до огъня“.

„Той стоеше до този огън, който беше запалил, и се кълне, че е видял мъж – войник, който копнееше, гледаше към полето и държеше фенер. Все едно фенер от старата Гражданска война, като войник, който върви през полето. И той написа стихотворение за това. Аз взех това стихотворение и направих от него своя собствена история.“

„Това стихотворение всъщност е на гърба на един от неговите албуми.“

Макар в последно време в семейство Сайръс да не липсват драми, Ноа споделя, че никога не е била по-близка с баща си и брат си Брейсън.

Ноа Сайръс се завръща в кънтри музиката

„Имаме песен, която ще бъде в новия му (на Били Рей) албум, който Брейсън продуцира и написа“, разкрива тя. „Брейсън продуцира целия следващ албум на баща ми, което е лудост. И написа всичко.“

„Току-що заснехме видеото към една от песните му, която брат ми също написа, вдъхновен от стихотворението. Казва се ‘On Our Way Along’. Взех го и включих това стихотворение в музикалния видеоклип. Наистина е специално видео. Нямам търпение да излезе.“

Ноа Сайръс разкрива още, че през 2017 г. животът ѝ е бил изложен на риск, след като лекарите пробиват белия ѝ дроб по време на тонзилектомия. „При първия опит на операцията, когато плъзгали тръбата в гърлото ми, за да ме поддържат буквално жива по време на операцията, те пробиха белия ми дроб“, казва тя пред „Шоуто на Зак Санг“.

„Тръбата се плъзна в грешната страна на гърлото ми и спука левия ми бял дроб, а аз прекарах осем часа в интензивното отделение, поддържана изцяло от кислороден апарат.“