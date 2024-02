Жена се събужда от 5-годишна кома, след като майка ѝ разказва шега

Д окато Дженифър Флюелен от Найлс, Мичиган, лежала неподвижно в болничното легло в петгодишна кома, причинена от автомобилна катастрофа, майка ѝ Пеги Мийнс ѝ разказала една шега. Тогава се случило невъзможното - 41-годишната Флюелен се разсмяла.

"Когато се събуди, отначало се уплаших, защото тя се смееше, а никога не беше правила това. Всяка мечта се сбъдна. В този ден си казах: "Тази врата, която беше затворена, която ни разделяше, току-що се отвори. Ние се върнахме", разказва Мийнс.

Събуждането от комата през август 2022 г. е само първата стъпка в дългата битка на Флюелен, която работи усилено, за да възстанови говора и подвижността си.

"Тя се събуди, но не напълно. Не можеше да говори, но кимаше. В началото все още спеше много, но след това, с течение на месеците, се сдоби с повече сили и беше по-будна", казва майка ѝ.

"Това е толкова рядко срещано явление. Не само се събуди, но и напредна. Може би 1-2% от пациентите се събуждат и постигат толкова голям напредък", посочва д-р Ралф Уанг, неин лекар в болницата за рехабилитация "Мери Фрий Бед" в Мичиган.

Темпераментната Дженифър Флюелен постига още една голяма цел през октомври 2022 г., когато успяла да участва във футболното тържество на зрелостниците заедно с най-малкия си 17-годишен син Джулиан в гимназията в Найлс.

"Тя беше моята най-голяма подкрепа. Така че това, че моята най-голяма поддръжница отново беше отстрани и ме подкрепяше, беше нереален момент", казва Джулиан, който бил на 11 години, когато майка му изпаднала в кома.

American Jennifer Flewellen came out of a 5-year coma when her mom told her a funny joke. She lost consciousness in 2017 after a car accident. Jennifer's mother visited her regularly and the other day she just told her a joke, after which the patient woke up and began to laugh. pic.twitter.com/H2dx3684i6