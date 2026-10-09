Зендая предизвика бурни реакции с обноските си пред Брижит Макрон

Н яколко световноизвестни знаменитости се събраха за ревюто на Louis Vuitton пролет/лято 2027 по време на Седмицата на модата в Париж. Сред звездите във френската столица бе и Зендая, която не само привлече вниманието с визията си, но и попадна в центъра на медийния интерес заради кратка среща с първата дама на Франция Брижит Макрон, пише HOLA!

Във видео, споделено от главния редактор на Paris Match Александър Марас, се вижда точният момент, в който Брижит Макрон отива да поздрави актрисата от „Дюн“. По време на тази кратка среща в Cour Carrée на музея Лувър 30-годишната Зендая остана седнала. Съпругата на френския президент се наведе леко, за да се ръкува с нея. Звездата от „Еуфория“ отвърна на жеста, стисна ръката ѝ и заяви, че за нея е било удоволствие да се запознаят.

Мигове преди 73-годишната Брижит Макрон да се приближи, Зендая бе поздравена и от Бернар Арно - главен изпълнителен директор на LVMH, луксозния конгломерат, обединяващ над 75 световноизвестни марки като Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Marc Jacobs и Kenzo.

Актрисата постъпи по същия начин и с Арно - поздрави го, стисна ръката му и остана на мястото си.

В социалните мрежи бързо избухна разгорещен дебат. Част от потребителите твърдят, че актрисата е трябвало да стане от уважение и да ги поздрави права - първо заради статута им на първа дама и висш бизнес лидер, и второ - заради възрастта им.

Реакцията ѝ предизвика смесени мнения:

„Обичам Зендая, но това е класически пример за липса на първите седем години. Американската култура изглежда много по-свободна по отношение на етикета в сравнение с други култури“, написа един от потребителите.

„Трябва да станеш на крака пред първата дама!“, коментира друг.

„Следващия път поне се изправи“, добави трети.

Should you always stand up to greet someone? Etiquette expert settles the debate after Zendaya's 'basic manners' blunder with Brigitte Macron https://t.co/eD0SRfp2mF — Daily Mail (@DailyMail) October 8, 2026

Други се втурнаха да защитят актрисата, изтъквайки, че най-вероятно е била хваната неподготвена и дори не е имала време да осъзнае с кого се поздравява.

„Мисля, че Зендая просто се изненада и дори не разбра коя е тя“, написа потребител в мрежата.

На ексклузивното събитие в Париж Брижит Макрон се срещна и с други известни личности, сред които певицата Лиза, както и изпълнителят и дизайнер Фарел Уилямс. Сред останалите звезди на първия ред бяха Ана де Армас, Виктория Федерика, Ема Стоун, Софи Търнър, Дженифър Конъли, Сирша Ронан и Кери Ръсел.