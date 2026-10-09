Любопитно

Зендая предизвика бурни реакции с обноските си пред Брижит Макрон

Поведението на холивудската звезда Зендая по време на срещата ѝ с първата дама на Франция Брижит Макрон на Седмицата на модата в Париж предизвика вълна от коментари и разгорещен дебат в социалните мрежи за етикета и възпитанието

Стела Христова Стела Христова

9 октомври 2026, 12:30
Зендая предизвика бурни реакции с обноските си пред Брижит Макрон
Източник: Getty Images

Н яколко световноизвестни знаменитости се събраха за ревюто на Louis Vuitton пролет/лято 2027 по време на Седмицата на модата в Париж. Сред звездите във френската столица бе и Зендая, която не само привлече вниманието с визията си, но и попадна в центъра на медийния интерес заради кратка среща с първата дама на Франция Брижит Макрон, пише HOLA!

Във видео, споделено от главния редактор на Paris Match Александър Марас, се вижда точният момент, в който Брижит Макрон отива да поздрави актрисата от „Дюн“. По време на тази кратка среща в Cour Carrée на музея Лувър 30-годишната Зендая остана седнала. Съпругата на френския президент се наведе леко, за да се ръкува с нея. Звездата от „Еуфория“ отвърна на жеста, стисна ръката ѝ и заяви, че за нея е било удоволствие да се запознаят.

Мигове преди 73-годишната Брижит Макрон да се приближи, Зендая бе поздравена и от Бернар Арно - главен изпълнителен директор на LVMH, луксозния конгломерат, обединяващ над 75 световноизвестни марки като Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Marc Jacobs и Kenzo.

Актрисата постъпи по същия начин и с Арно - поздрави го, стисна ръката му и остана на мястото си.

В социалните мрежи бързо избухна разгорещен дебат. Част от потребителите твърдят, че актрисата е трябвало да стане от уважение и да ги поздрави права - първо заради статута им на първа дама и висш бизнес лидер, и второ - заради възрастта им.

Реакцията ѝ предизвика смесени мнения:

„Обичам Зендая, но това е класически пример за липса на първите седем години. Американската култура изглежда много по-свободна по отношение на етикета в сравнение с други култури“, написа един от потребителите.

„Трябва да станеш на крака пред първата дама!“, коментира друг.

„Следващия път поне се изправи“, добави трети.

Други се втурнаха да защитят актрисата, изтъквайки, че най-вероятно е била хваната неподготвена и дори не е имала време да осъзнае с кого се поздравява.

„Мисля, че Зендая просто се изненада и дори не разбра коя е тя“, написа потребител в мрежата.

На ексклузивното събитие в Париж Брижит Макрон се срещна и с други известни личности, сред които певицата Лиза, както и изпълнителят и дизайнер Фарел Уилямс. Сред останалите звезди на първия ред бяха Ана де Армас, Виктория Федерика, Ема Стоун, Софи Търнър, Дженифър Конъли, Сирша Ронан и Кери Ръсел.

Редактор: Стела Христова
Зендая Брижит Макрон реакции обноски
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Жена е убита в Пловдив, задържан е млад мъж

Жена е убита в Пловдив, задържан е млад мъж

Тъмното наследство на Британската империя

Тъмното наследство на Британската империя

Бенчев: Горивата могат да поскъпнат с около 1,40 евро на литър заради мерки на ЕК

Бенчев: Горивата могат да поскъпнат с около 1,40 евро на литър заради мерки на ЕК

Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение

Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 16 часа
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 20 часа
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 15 часа
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 20 минути

Задържан е 58-годишен шофьор от Босна и Херцеговина, опитал да премине с камиона си от България в Турция

Коя диплома носи най-много пари: Военните задминаха програмистите

Коя диплома носи най-много пари: Военните задминаха програмистите

Парите ни Преди 27 минути

Средният доход на младите висшисти вече е 1625 евро, а на върха в класацията по заплати е магистратура с над 5500 евро

Пускови установки на системата за противоракетна отбрана "Ароу 3".

Бундесверът очаква първите евтини крилати ракети през 2027 г.

Свят Преди 48 минути

Германската армия разглежда две системи, произведени в САЩ, които трябва да бъдат одобрени според нейните стандарти

Снимката е илюстративна

Newsweek: Парадоксът на руската чума е плашещ

Свят Преди 57 минути

Съмнителната смърт на учен в Сибир вдигна на крак Вашингтон и СЗО: Чумата е лечима през XXI век, но мълчанието на Кремъл загатва за по-тъмна истина

След 8 месеца в Космоса: Четирима астронавти се завърнаха успешно на Земята

След 8 месеца в Космоса: Четирима астронавти се завърнаха успешно на Земята

Любопитно Преди 1 час

Екипажът, изпратен по спешност да замени болен свой колега на МКС, се приводни успешно в Тихия океан с капсула на SpaceX

БНБ пуска златна монета за 1508 евро - посветена е на Св. Иван Рилски

БНБ пуска златна монета за 1508 евро - посветена е на Св. Иван Рилски

България Преди 1 час

Колекционерската монета с номинал 100 евро ще бъде в обращение от 12 октомври 2026 г.

Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България

Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България

България Преди 1 час

Костадинов и Пеевски поискаха отговори от премиера за посещението на Кирило Буданов

.

Майк Тайсън предаде писмо от Шон „Диди“ Комбс на Доналд Тръмп с молба за помилване

Любопитно Преди 1 час

Бившият шампион по бокс в тежка категория призна, че е изпълнил молбата на осъдения си приятел, но Белият дом категорично отказа да намали присъдата му

,

Протести и хаос в Белгия: Масови студентски сблъсъци и десетки отменени полети

Свят Преди 2 часа

Вълна от недоволство заля източния белгийски град Лиеж, където стотици студенти и ученици излязоха по улиците. В същото време синдикална стачка на летището в Брюксел блокира въздушния транспорт

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си мисли за мен

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си мисли за мен

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС иронизира вътрешния министър за коментарите му относно бомбените заплахи

Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Свят Преди 2 часа

Министърът на земеделието увери, че пристанищата във Варна и Бургас работят спокойно и няма нужда от извънредни мерки

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Свят Преди 2 часа

Ураганът се засилва бързо до опустошителната категория 3, преди да връхлети сушата; властите предупреждават за 2-метрови щормови вълни, торнада в тъмната част на денонощието и масови спирания на тока

„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”

„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Ивайло от „Игри на волята“: Не сме агресивни, просто горим за победата

Ивайло от „Игри на волята“: Не сме агресивни, просто горим за победата

Любопитно Преди 2 часа

Ивайло се връща към участието си в екстремното риалити и прави любопитни разкрития за поведението на останалите участници

Фактури в чекмеджета няма: ГЕРБ атакува управляващите за одита на АПИ

Фактури в чекмеджета няма: ГЕРБ атакува управляващите за одита на АПИ

Свят Преди 2 часа

Теменужка Петкова заяви, че партията има данни за манипулиране на документи и прехвърляне на разходи между бюджетите за 2025 и 2026 г.

Александър Скарсгард

„Пръстите му се виждат!“ - Александър Скарсгард провокира на премиерата на „Wicker“

Любопитно Преди 2 часа

Шведският актьор Александър Скарсгард отново провокира модните критици. На премиерата на новия си филм „Wicker“ той се появи с прозрачни пластмасови обувки и златен костюм без риза, което предизвика бурни реакции и разделени мнения сред феновете

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Живите корени на България

sinoptik.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg

Кралицата на попа с едва 7 награди „Грами“: Ще настъпи ли големият реванш на Мадона?

Edna.bg

Пълнозърнестите храни се завръщат: Защо са ключ към по-здраво сърце и по-ниско кръвно налягане?

Edna.bg

МС: Буданов поиска срещата му с Радев да е конфиденциална

Nova.bg

Жена е убита в Пловдив, задържан е млад мъж

Nova.bg