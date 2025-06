Защо в Япония няма кошчета за боклук – и как това създава културен шок за туристите

П роф. Крис Макморан, преподавател по японски изследвания в Националния университет на Сингапур, разказва, че когато отвежда студентите си в Япония, неизменно получава един и същи въпрос: „Защо няма кофи за боклук?“

Това е културен шок, пред която редица западни туристи се оказват всяка година, посещавайки подредените и чисти японски градове, но с недоумение откривайки липсата на кошчета за отпадъци по улиците, предаде CNN.

5. No Public Trash Cans



It’s incredible how clean Japan is.



The streets are spotless despite the lack of public trash cans.



People take their waste home, showing a level of personal responsibility that's hard to fathom in the US.