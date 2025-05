Туризмът в Япония спадна след предсказание за земетресение в манга

Я понската туристическа индустрия е изправена пред ново предизвикателство, създадено от необичайно предсказание, което води до отмяна на пътувания и намаляване на резервациите. Популярният японски комикс "The Future I Saw" на манга художника Рьо Тацуки, както и предупреждения на екстрасенси и фън шуй майстори, предизвикаха вълна от страхове от предстоящо земетресение, предаде CNN.

Въпреки че сеизмолозите подчертават, че точното прогнозиране на земетресения е почти невъзможно, тревогите сред пътуващите, особено от Източна Азия, се засилват. Япония, често наричана страната на земетресенията, е добре подготвена за такива природни бедствия, но все пак някои пътници са разколебани.

Предсказания за бедствие

Комиксът на Тацуки, публикуван за първи път през 1999 г. предрече катаклизмичното земетресение през март 2011 г. в северния регион Тохоку, което съвпадна с бедствие в същия район.

В последното издание на мангата, авторката предрече ново голямо земетресение в Япония на 5 юли, заради което под морското дъно между Япония и Филипините ще се отвори пукнатина, която ще изпрати вълни към брега, три пъти по-високи от тези от земетресението в Тохоку.

Японският вестник Mainichi Shimbun съобщи, че самата Тацуки призова читателите си да не се влияят прекалено от нейните предсказания и да следват експертните мнения. Правителството на Япония също заявява, че съвременната технология не позволява точни прогнози за земетресения.

Китайските медии съобщават за прогнозите на самопровъзгласил се японски екстрасенс, който твърди, че масивно земетресение ще удари гъсто населения район на Токийския залив на 26 април. Въпреки че датата мина без инциденти, прогнозата предизвика огромен интерес в китайските социални медии.

Qi Xian Yu, популярен майстор на фън шуй и хонконгска телевизионна личност, известен като Master Seven, също призова хората да стоят далеч от Япония от началото на април.

#たつきリョウ の1999年発表の漫画『僕の見た未来』は東日本大震災を警告。2021年発表の「完全版」は、次の大地震は今年7月に起こると主張。外国人旅行客が減少。A Japanese manga claims a natural disaster is imminent. Now, some tourists are canceling their trips https://t.co/C27krjf1PD

Кабинетът на Япония се обърна към X по-рано този месец, за да обясни, че съвременната технология все още не е в състояние да предвиди точно земетресение.

Междувременно Йошихиро Мурай, губернатор на префектура Мияги, която беше силно засегната по време на земетресението през 2011 г., се обяви против въздействието на суеверните вярвания върху туризма в Япония.

“Вярвам, че е сериозен проблем, когато разпространението на изключително ненаучни слухове в социалните медии има ефект върху туризма", каза той по време на пресконференция.

Сред най-засегнатите от страхове за безопасността си са туристите от континентален Китай и Хонконг, които са важен туристически пазар за Япония. CN Yuen, управляващ директор на туристическата агенция WWPKG в Хонконг, споделя, че резервациите за Япония са намалели наполовина по време на Великденските празници и се очаква отрицателната тенденция да продължи.

Тревогите нарастват след януарско предупреждение от японското правителство за 80% шанс за голямо земетресение в Нанкайската падина в рамките на 30 години. Известните прогнози на Тацуки, които обхващат дори смъртта на принцеса Даяна и пандемията Covid-19, карат някои хора да вярват на нейните предсказания, въпреки скептицизма.

Туризъм в Япония

Според Японската национална организация по туризъм, броят на посещенията е достигнал рекордни стойности през първите три месеца на 2025 г. Това включва увеличен брой туристи от континентален Китай и Хонконг, както и от други държави като САЩ, Канада и Австралия.

Броят на посетителите е нараснал до рекордните 10,5 милиона през първите три месеца на 2025 г.

Междувременно 2,36 милиона пътници от континентален Китай са посетили Япония през първото тримесечие на тази година, което е със 78% повече от миналата година, съобщи туристическият орган.

През същия период около 647 600 жители на Хонконг са посетили Япония, отбелязвайки общ ръст от 3,9% на годишна база.

И това са само туристи от Източна Азия.

The rumours follow a Japanese manga comic, republished in 2021, which predicts a major natural disaster in July 2025, based on author's dream.



Read more: https://t.co/mkl42Gv17U pic.twitter.com/Z8po5dnfmp