"Не купувам ориз": Скандалните думи, които свалиха министъра на земеделието в Япония

Я понският министър на земеделието подаде оставка след позиция за ориза, който предизвика обществено недоволство в страна, където цените на ценния основен продукт се покачват.

Таку Ето заяви през уикенда, че „никога не е купувал ориз, защото поддръжниците му даряват толкова много, че практически може да го продава“.

Това засегна чувствителна струна в Япония, където недостигът доведе до скок в цените на хранителния продукт. Миналия месец цените бяха почти двойно по-високи от нивото през април 2024 г.

Факторите включват лоша реколта поради горещото време през 2023 г. и паническите покупки, предизвикани от предупреждението за „мегаземетресение“ миналата година, както и бумът в туризма.

