Защо поколението Z масово се отказва от алкохола

П околението Z разтърсва питейната култура в Америка и доказва, че не се нуждае от коктейл, за да си прекара добре.

Наричани „трезвеното поколение“, днешните млади хора все по-често обръщат гръб на твърдия алкохол. Важни за тях са здравословният начин на живот, спестяванията и сутрините без махмурлук.

Изследователи от Skyline Recovery Center са анкетирали 766 пълнолетни представители на поколението Z на възраст между 21 и 29 години. Резултатите показват, че почти един на всеки четирима (24%) не консумира алкохол изобщо.

Gen Zers list the top reasons they're ditching alcohol and staying sober https://t.co/ei0Qmlvwxc https://t.co/A3d5fPBm5S — New York Post (@nypost) October 24, 2026

Ново проучване на компанията за пазарни изследвания IWSR разкрива, че милениалите са поколението с най-висока консумация на алкохол (81%), следвани от поколението X със 77%. За първи път обаче консумацията сред бейби бумърите е спаднала до 71%, което частично се дължи на финансови съображения след пенсионирането им.

Що се отнася до представителите на поколението Z, 21% от тях съзнателно ограничават пиенето, докато 6% описват себе си като „трезвено любопитни“ и постепенно намаляват чашите.

„Животът е много по-забавен без алкохол“, споделя Шелдън Коен, клиничен директор в Skyline. „Можете да вечеряте с приятели, да се смеете и да водите пълноценни разговори. Помните всичко. На следващата сутрин не се притеснявате как сте се изложили и не съжалявате за казаното или извършеното.“, добавя той.

За младите хора от това поколение основният мотив да се откажат от пиенето е личното им здраве.

Впечатляващите 46% заявяват, че физическото здраве или спортната им форма ги стимулират да пият по-малко. 37% са мотивирани от възможността да спестят пари, 29% посочват подобряването на психическото си здраве, а 20% имат фамилна анамнеза за пристрастяване.

Сред тези, които са намалили алкохола, 46% отчитат спестени средства – заделяйки средно по 1200 долара на година, докато разходите им за алкохол възлизат на около 800 долара годишно.

Дори романтичните срещи претърпяват промяна.

Цели 69% от необвързаните представители на поколението Z заявяват, че предпочитат срещи с минимално количество алкохол или без такъв. Едва 6% предпочитат да пият коктейли на първа среща. Останалите въобще не харесват комбинацията между срещи и алкохол.

„Срещата без питие може да бъде неудобна в началото, особено ако винаги сте пиели, за да успокоите нервите си“, казва Коен. „Но има нещо много успокояващо в това да се приберете у дома и да знаете, че сте харесали някого, без да се чудите доколко алкохолът е имал пръст в това.“, добавя той.

Необвързаните млади хора са по-склонни да бъдат напълно трезвени (30%) в сравнение с тези, които са във връзка или живеят с партньор (17%), сочат данните от проучването.

В същото време 35% от анкетираните е най-вероятно да се откажат от алкохола по време на дневни събития, включително брънчове и партита. А 36% признават, че понякога се оправдават със здравето си, за да откажат чаша, просто защото нямат желание да пият.

Представителите на това поколение не се отказват напълно от алкохола, но са твърдо решени да запазят контрол.

Сред тези, които пият, средната консумация е 4,4 напитки на седмица. 65% твърдят, че никога не се опиват прекомерно, а 83% пият само през почивните дни.

Почти четирима от всеки петима млади пълнолетни (79%) използват поне една стратегия, за да се придържат към умереността.

Тези стратегии включват бавно пиене, поставяне на лимити на чашите и планиране на дни без алкохол. Един на всеки петима е опитал така нареченото „влажно пиене“ (damp drinking) – набиращата популярност практика за ограничаване на алкохола, без той да се спира напълно.

Изследването показва още, че мъжете пият повече от жените, като консумират средно по 5,1 напитки на седмица срещу 3,9 при жените. Повече от половината мъже, които пият, предпочитат бира, докато дамите са по-склонни да избират коктейли.