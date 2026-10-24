САЩ глобиха KLM с 320 000 долара заради забранени полети над Ирак

А мериканското министерство на транспорта наложи глоба от 320 000 долара на нидерландската авиокомпания „Ка Ел Ем“ (KLM) за полети над Ирак, изпълнявани под кода на американската „Делта Еър Лайнс“ (Delta Air Lines) в нарушение на ограниченията за използване на иракското въздушно пространство, съобщиха нидерландски медии.

Между януари 2022 г. и май 2025 г. KLM е извършила над 100 такива полета. Ограниченията са наложени от Федералното управление за гражданска авиация на САЩ заради рисковете за сигурността.

US fines Air France, KLM over flights in prohibited Iraqi airspace https://t.co/wzilcDX44B https://t.co/wzilcDX44B — Reuters (@Reuters) October 23, 2026

Полетите са били изпълнявани по споразумение за споделяне на кодове, известно като „кодшеър“. При него един полет се предлага от няколко авиокомпании под техни собствени кодове и номера, но се изпълнява от един превозвач.

„Не се колебаем да потърсим отговорност от всяка авиокомпания, която не спазва правилата на агенцията“, заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи. „Безопасността на пътниците е на първо място, без изключения.“

Санкционирана е и сестринската авиокомпания „Еър Франс“ (Air France), която е извършила около 30 полета над Ирак под кода на „Делта“. Общият размер на глобите за двете европейски авиокомпании е 425 000 долара.