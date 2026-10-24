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Ваня и Светлин са първите полуфиналисти в звездната надпревара на “Игри на волята”

Те постигнаха впечатляваща победа срещу дуото на Цвети Станева и Николай Начев-Дино

24 октомври 2026, 22:20
Ваня и Светлин са първите полуфиналисти в звездната надпревара на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Я сни са първите сигурни полуфиналисти в отборното предизвикателство LactoFlor – Битка на звездите, част от осмия сезон на “Игри на волята”. Дуото на Ваня Запрянова и Светлин Митев постигна втори пореден успех на Арената и се класира за следващата фаза на надпреварата за €20 000.

Източник: NOVA

Звездното изпитание ги противопостави срещу Николай Начев-Дино и Цвети Станева. Съревнованието, изискващо сила, концентрация и прецизност, започна с надмощие на Ваня и Светлин, което продължи до самия край на битката. Въпреки опитите за обрат, Цвети и Дино отпаднаха от състезанието.

Източник: NOVA

Част от сблъсъка бе и победителят в елиминационната битка тази седмица – Марио, който избра двойката на съгражданина си Дино за свой фаворит. Въпреки грешния избор, водещите Павел Николов и Ивет Лалова-Колио дадоха шанс на Марио да се раздели със своето съкровище от 100 златни гроша срещу възможност да привлече авантюристката Юлия към племето на Ураганите.

Източник: NOVA

Най-екстремното риалити “Игри на волята” се завръща още в понеделник, 26 октомври, от 20:00 ч. по NOVA с нови тактически ходове и следващата напрегната битка за територия в Дивия север.

Избери своите топ 10 фаворити, които искаш да видиш на финала и участвай в томбола за награда.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Игри на волята Битка на звездите риалити NOVA Ваня Запрянова Светлин Митев Арената
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