Победа след диагнозата: Ванеса Тръмп пребори рака на гърдата

В анеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, обяви, че е преборила коварната болест, след като по-рано тази година бе диагностицирана с рак на гърдата, пише ВВС.

Ванеса Тръмп обяви, че е диагностицирана с рак

48-годишната Тръмп, която има пет деца от най-големия син на президента Доналд Тръмп, сподели в кратко видео в профила на 19-годишната си дъщеря Кай в Инстаграм, че последните ѝ резултати от изследванията са чисти и тя най-накрая е напълно здрава.

Vanessa Trump announces she’s cancer-free after breast cancer diagnosis https://t.co/H7CmHMyD8J https://t.co/SZIUequhs0 — New York Post (@nypost) October 23, 2026

Ванеса Тръмп се раздели с Тръмп-младши през 2018 година, а миналата година съобщи, че има връзка с американския професионален голфър Тайгър Уудс.

„Октомври е Световният месец за борба с рака на гърдата – време да повишим информираността относно ранното откриване, превенцията и подкрепата за засегнатите от заболяването“, написа Кай Тръмп в Инстаграм.

„Седнах да разговарям с майка ми и д-р Никол Сафир, за да обсъдим битката на майка ми с рака на гърдата и да научим повече за превенцията и ранната диагностика“, добави тя.

Публикацията на Кай събра над 20 000 харесвания и стотици коментари с подкрепа и добри пожелания, включително от американската певица и телевизионна личност Мери Милбен.

Във видеото от петък Тръмп споделя, че за първи път е научила за диагнозата си през април. Тя обяви публично за заболяването си през май в социалните мрежи, разкривайки, че е претърпяла операция и работи по лечебен план със своя медицински екип.

Vanessa Trump says she is cancer-free six months after revealing diagnosis https://t.co/4jxzw2umFi — BBC News (World) (@BBCWorld) October 24, 2026

По данни на Американското онкологично дружество средният риск жена в САЩ да развие рак на гърдата е около 1 на 8, или 13%. Заболяването представлява и 30% от всички нови случаи на онкологични заболявания при жените всяка година, отбелязват от организацията.

Хирургичната намеса лекува повечето случаи на рак на гърдата, но ако остане част от заболяването, химиотерапията, лъчетерапията и хормоналната терапия могат да намалят дългосрочния риск.

Методите за лечение продължават да се развиват, включително чрез все по-насочени терапии за рак на гърдата в ранен стадий, нови видове хормонални терапии и по-прецизна и ефективна лъчетерапия.