България

Възстановиха движението на влаковете през Централна гара София

Железопътният трафик през столицата бе пуснат отново след близо четири часа прекъсване заради авария в контактната мрежа

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 45 минути / 24 октомври 2026, 15:47
Възстановиха движението на влаковете през Централна гара София
Източник: БТА

Д вижението на влаковете през Централната железопътна гара в София беше напълно възстановено, след като то бе принудително спряно за близо четири часа. Това официално съобщиха от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Трафикът бе преустановен по-рано през деня в резултат на аварийна ситуация, предизвикана от счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически влак. Поради инцидента се стигна до прекъсване на захранването в контактната мрежа в района на столичната гаровия комплекс. След намесата на аварийните екипи повредата бе отстранена и движението бе пуснато нормално.

Актуална информация за движението на влаковете и възникналите закъснения пътниците могат да следят на официалния сайт на БДЖ в раздел „Актуална информация“: https://www.bdz.bg/bg/c/live-updates

Редактор: Стела Христова
Източник: БДЖ    
Централна гара София авария влакове преустановено движение НКЖИ БДЖ
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