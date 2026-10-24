Възстановиха движението на влаковете през Централна гара София

Д вижението на влаковете през Централната железопътна гара в София беше напълно възстановено, след като то бе принудително спряно за близо четири часа. Това официално съобщиха от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Трафикът бе преустановен по-рано през деня в резултат на аварийна ситуация, предизвикана от счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически влак. Поради инцидента се стигна до прекъсване на захранването в контактната мрежа в района на столичната гаровия комплекс. След намесата на аварийните екипи повредата бе отстранена и движението бе пуснато нормално.

Актуална информация за движението на влаковете и възникналите закъснения пътниците могат да следят на официалния сайт на БДЖ в раздел „Актуална информация“: https://www.bdz.bg/bg/c/live-updates