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Топ 5 причини за рак на белия дроб при непушачите – и как да намалим риска

Въпреки че ракът на белия дроб се свързва основно с тютюнопушенето, около 20% от случаите засягат хора, които никога не са палили цигара. Случаят с папа Лъв XIV насочва вниманието към петте основни фактора в средата и начина на живот, които крият риск

Стела Христова Стела Христова

24 октомври 2026, 19:52
Топ 5 причини за рак на белия дроб при непушачите – и как да намалим риска
Източник: iStock

П апа Лъв XIV е заклет непушач, но наскоро претърпя успешна операция за отстраняване на рак на белия дроб в ранен стадий.

Заболеваемостта от рак на белия дроб в САЩ бележи спад от десетилетия, но заболяването остава водеща причина за смъртност от онкологични заболявания в страната.

Според Американското онкологично дружество през тази година се очакват около 229 410 нови случая и 124 990 смъртни случая, пише Independent.

Въпреки че спадът в заболеваемостта е свързан с историческото намаляване на тютюнопушенето, около 20 процента от диагнозите се поставят на хора, които никога не са пушили, показват данните на Фондацията за изследване на рака на белия дроб.

Един от тези случаи е 71-годишният папа Лъв XIV, който никога не е пушил и наскоро претърпя успешна операция. Той бе диагностициран с аденокарцином – най-често срещаната форма на рак на белия дроб, но според Ватикана няма да се нуждае от последващо лечение.

Съществуват редица причини, поради които хора, които никога не са пушили, могат да развият рак на белия дроб, като те често са свързани с околната среда или фамилната анамнеза.

Източник: АР/БТА
  • Замърсяване на въздуха

Отдавна е известно, че замърсяването на въздуха на открито допринася за развитието на рак на белия дроб. Това замърсяване идва от ТЕЦ-ове на въглища, изгорели газове от автомобили, дим от горски пожари и други промишлени източници, посочват от Американската белодробна асоциация.

„Замърсяването с фини прахови частици увеличава риска от ранна смърт, сърдечни заболявания и астматични притъпи, а също така може да попречи на растежа и функцията на белите дробове“, отбелязват от организацията.

Съществува обаче и рисков фактор в затворените помещения – газът радон. Той се отделя от урана в почвата и прониква в домовете през пукнатини във вратите и стените. Вдишването на този газ без мирис и вкус за дълъг период от време може да причини рак на белия дроб.

Единственият начин да се открие радон у дома е чрез въздушен тест или дигитален детектор. За защита експертите препоръчват носенето на добре прилепващи респираторни маски, уплътняване на пукнатините в прозорците и вратите и избягване на излизането навън в дни с опасно високо замърсяване.

Краткосрочните тестове за радон отнемат до една седмица, докато долгосрочните са по-прецизни, но изискват поне три месеца.

  • Азбест

Друга заплаха в домашна среда е азбестът. В миналото този минерал се използваше широко в строителните материали за изолация и пожарозащита, както и в топлоустойчиви тъкани, покривни керемиди, подови плочки и автомобилни части.

Вдишването на азбестови влакна, освободени във въздуха по време на ремонт, може да причини рак на белия дроб, включително мезотелиом – рядка форма на рак на плеврата.

Материалите, съдържащи азбест, които не са повредени, обикновено не представляват риск за здравето и не трябва да се пипат, ако са в добро състояние. Повреденият азбест обаче е изключително опасен и обитаването на такива помещения трябва да се избягва. За безопасно отстраняване е необходимо да се обърнете към специализирани компании.

10 редки признака, които може да сигнализират рак
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  • Пасивно пушене

Въпреки че нивата на пушене намаляват, милиони хора продължават да пушат. Дори краткото излагане на пасивно пушене излага непушачите на същите канцерогенни химикали, предупреждават специалистите.

Пасивното пушене е свързано с над 7300 смъртни случая от рак на белия дроб всяка година. Непушачите, изложени на такъв дим, увеличават риска си от заболяване с 20 до 30 процента.

Избягването на задимени пространства е най-добрият начин за защита, макар че това е най-трудно за малките деца, които са и най-уязвими.

  • Генетична предразположеност

Въпреки че едва между 5 и 10 процента от случаите на рак на белия дроб при непушачи са наследствени, носителите на определени генни мутации са изложени на значителен риск.

Хората с мутация в гена EGFR (вариант EGFR T790M) имат около 25 пъти по-висок риск от развитие на заболяването в сравнение с останалите. Въпреки че рискът от самата мутация не може да се промени, спазването на здравословен начин на живот и активната двигателна култура помагат за общото намаляване на онкологичния риск.

Причиняват ли рак? Ежедневни неща, които грешно смятаме за опасни
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  • Ултрапреработени храни

Все повече изследвания свързват консумацията на ултрапреработени храни с повишен риск от рак на белия дроб.

Проучване сред над 101 000 възрастни показва, че хората с висок прием на такива храни имат с 41 процента по-висок риск от развитие на белодробен рак, дори след отчитане на фактори като пушене, диета и физическа активност.

Експертите съветват тези храни да се избягват и да се набляга на диета, богата на плодове, зеленчуци, полезни мазнини и протеини – като средиземноморската диета.

Редактор: Стела Христова
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