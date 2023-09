Защо нощното небе става все по-ярко: Феноменът Noctalgia

Н ощното небе по света става все по-ярко. Светлинното замърсяване от населените места не само се е увеличило драстично през последните няколко десетилетия, но нарастващият брой сателити в космоса също оказват влияние върху способността на тъмнината да пада дори там, където няма изкуствена светлина, пише IFLScience.

По-бързият от очакваното растеж на земните и небесните светила оказва влияние върху здравето на хората и околната среда. Това се отразява на циркадните ритми и поведението на много животински видове, като например прелетните птици.

Учени предупреждават, че не само човешката биология е засегната. Нощното небе е обвързано и с културата - истории, практики и традиции, както религиозни, така и светски, разчитат на него.

Професор Апарна Венкатесан от университета в Сан Франциско и Джон Барентайн от Dark Sky Consulting са разработили термин, който да обясни усещането за загуба на тъмните небеса.

„Понятието noctalgia изразява небеснатa скръб“, посочват авторите пред списание Science.

„Явлението не е просто загуба на околна среда. Свидетели сме на загуба на наследство, местен език, идентичност, разказване на истории, хилядолетни традиции и нашата способност да провеждаме традиционни практики, основани на екологичната цялост на това, което наричаме дом”, коментират авторите на изследването.

What Is "Noctalgia"? The Sky Grief Affecting The Modern World https://t.co/JXlBALB7uD pic.twitter.com/oqEAmk4xhT