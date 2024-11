Защо Мелания изглежда различно? Пластични хирурзи обясниха промените ѝ

П ластичните хирурзи Денис Шимпф, Томас Барнс и Брайън Рейгън обясниха промените във външния вид на съпругата на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп Мелания.

Melania has to get used to another four years of ridicule and rejection from you trolls



She's a beautiful woman



you are all ugly and jealous trollshttps://t.co/VoTqY71PKH