Мелания си спомни как Тръмп е флиртувал с нея, докато е бил на среща с друга жена

М елания Тръмп разказва подробно за първата си среща с настоящия си съпруг Доналд Тръмп в новите си едноименни мемоари, като признава, че политикът е бил на среща с друга жена, когато е започнал да флиртува с нея.

В книгата Мелания обяснява, че през 1998 г. е била на парти по време на Седмицата на модата с приятелка, когато бившият президент се приближил към тях - въпреки че бил придружен от „привлекателна блондинка“.

