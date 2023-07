Защо хората в миналото са изглеждали по-възрастни? Мистерията разкрита!

А ко някога сте разглеждали стари фотоалбуми със снимки на ваши роднини от времето, когато са били млади, или сте гледали стари телевизионни предавания и филми, може да ви е хрумвала следната мисъл: защо тези тийнейджъри изглеждат така, сякаш се притесняват за ипотеки и пенсии на път за прегледа на простатата?

И макар че това може напълно да се дължи на хората, които сте избрали да гледате (и тук ще ви шокираме като кажем, че не всички остаряват с еднаква скорост) дали все пак има някаква правдоподобност в това наблюдение? Видеоклип, в популярния канал в YouTube - Vsauce, разглежда темата и потвърждава идеята, но там се говори и за това как някои визии от миналото се свързват със „старостта“ и това е важен фактор, който да вземем предвид, когато мислим по въпроса.

Както Майкъл Стивънс от Vsauce обяснява във видеото, има промени в темповете на стареене с течение на времето поради фактори като стандарт и начин на живот, подобрено здравеопазване, козметика и др. Разбира се, в по-щастливите части на света и дори в региони, където тези подобрения са направени, има различия между различните хора въз основа на доходи и класа.

Въпреки че може съвсем да не ви изглежда странно, че по-добрият стандарт на живот се отразява на това как остаряваме, промяната е изненадващо забележима само в рамките на няколко десетилетия.

Проучване, публикувано през 2018 г., изследвало какви промени са настъпили в биологичното стареене (използвайки маркери като кръвно налягане и белодробна функция), във връзка с хронологичната възраст, между 1988 и 2010 г. Те установили, че дори в този кратък период от време има значителна разлика в начина по-който остаряваме, като по-новите поколения са биологично „по-млади“ от тези преди тях.

„През последните 20 години биологичната възраст на населението на САЩ изглежда е намаляла за мъжете и жените в целия възрастов диапазон“, пише екипът в проучването.

