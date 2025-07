Защо Destiny's Child се разпаднаха? Истината зад края на легендарната група

С лед почти 15 години заедно, Destiny's Child официално обявиха разпадането си по време на световното си турне през 2005 г.

Емблематичната изцяло дамска R&B поп група се сформира през 90-те години с четири членки: Бионсе, Кели Роуланд, ЛеТоя Лъкет и ЛаТавия Робърсън. Дебютният им едноименен албум излиза през 1998 г., но истинският пробив идва с втория – The Writing's on the Wall, благодарение на хитове, оглавяващи класациите като „Bills, Bills, Bills“, „Jumpin' Jumpin'“ и „Say My Name“.

Why Did Destiny's Child Break Up? Inside The Iconic Girl Group's Sudden Disbandment 20 Years Ago https://t.co/dV3fBXGhNO — People (@people) July 29, 2025

„Нямахме представа какво ще бъде въздействието му“, казва Бионсе пред The Guardian през август 2006 г. „Нямахме представа, че The Writing's on the Wall ще бъде толкова голям албум, колкото се оказа. Особено в световен мащаб... По онова време, когато говорихме със звукозаписната компания, ни казваха: ‘Вижте, в Европа в момента дори не пускат R&B.’“

Embed from Getty Images

Около същия период Робърсън и Лъкет са заменени от новите членки Мишел Уилямс и Фара Франклин. Последната напуска групата само няколко месеца по-късно. След тригодишна пауза след Survivor, Destiny's Child издават своя четвърти и последен албум – Destiny's Fulfilled – през 2004 г.

В годините след разпадането си, членовете на групата понякога се събират за изненадващи изпълнения. На финалния концерт от турнето на Бионсе Cowboy Carter през юли 2025 г., Роуланд и Уилямс отново се присъединяват към нея на сцената – за първи път след Coachella през 2018 г. – и изпълняват някои от най-големите хитове на Destiny's Child.

Embed from Getty Images

Кога се разпадна Destiny's Child?

Групата обявява официалния си край през юни 2005 г. Новината съобщава Кели Роуланд на сцената по време на концерт в Барселона, а на следващия ден е публикувано и официално изявление.

„Работим заедно като Destiny's Child от 9-годишна възраст и сме на турнета от 14-годишни“, се казва в него. „След много разговори и дълбок самоанализ, осъзнахме, че настоящото турне ни предоставя възможност да сложим край на Destiny's Child по най-добрия начин – обединени в приятелството си и изпълнени с благодарност към музиката, феновете и една към друга.“

Групата завършва турнето си с последен концерт на 10 септември 2005 г. във Ванкувър, Канада.

Beyoncé shares photo from Destiny’s Child performance at the Cowboy Carter tour. pic.twitter.com/zEUnEy4PqH — Pop Base (@PopBase) July 27, 2025

Защо се разпадна Destiny's Child?

Според официалното изявление, Destiny's Child прекратява съществуването си, тъй като всяка от членовете иска да се фокусира върху „личните си цели и соловите си проекти“.

„Без значение какво се случва, винаги ще се обичаме като приятелки и сестри и ще се подкрепяме като артистки. Благодарим на всички фенове за невероятната любов и подкрепа и се надяваме да ви видим отново, докато изпълняваме съдбата си.“

През декември 2016 г. ЛаТавия Робърсън заявява пред PEOPLE, че „никога не е напускала Destiny's Child“ и че е била „уволнена от групата“. Разбира за това едва когато вижда видеото към „Say My Name“, в което тя и Лъкет вече са заменени от Уилямс и Франклин.

„Беше много трудно. Почти съм сигурна, че беше трудно за всички нас – бяхме още млади“, споделя Робърсън. „Моят проблем винаги е бил с мениджмънта, никога с момичетата.“

Групата по това време се управлява от бащата на Бионсе – Матю Ноулс.

Embed from Getty Images

Къде са Кели Роуланд и Мишел Уилямс днес?

Както и Бионсе, Роуланд и Уилямс изграждат солидни солови кариери след разпадането на групата. Роуланд издава няколко хита, включително „Work“ и „Like This“, и става треньор в предавания като The X Factor US, The X Factor UK и The Voice AU.

През юни 2025 г. Мишел Уилямс обявява в Instagram, че ще бъде треньор в 14-ия сезон на The Voice UK. Извън музиката тя е омъжена за мениджъра на таланти Тим Уедърспун от 2014 г. и имат две деца.

Освен певица, Уилямс се утвърждава и като актриса на Бродуей. През 2024 г. изпълнява главната роля на Виола Ван Хорн – персонаж, вдъхновен от Изабела Роселини във филма Death Becomes Her – в музикалната адаптация на класиката.

Къде са ЛаТавия Робърсън и ЛеТоя Лъкет сега?

След напускането на Destiny's Child през 2000 г., Робърсън се появява в риалити шоуто R&B Divas: Atlanta по TV One и играе роли във филми като "But Deliver Us from Evil" и "The Hills" през 2017 г.

Лъкет пък успешно развива актьорския си талант, като участва в сериали като "Single Ladies", "Greenleaf" и хитовата комедия на BET+ "Divorced Sistas", чиято премиера е през 2025 г. Освен това има три студийни албума като соло изпълнител. Тя има две деца от предишния си брак с Томикус Уокър и се омъжва повторно – за предприемача Талео Коулс – през юли 2024 г.

Ще се събере ли отново Destiny's Child?

Към момента бившите членове на Destiny's Child не са обявили официални планове за завръщане като група. Това обаче не означава, че феновете трябва да губят надежда.

Бионсе извежда Уилямс и Роуланд на сцената по време на шоуто си на полувремето на "Супербоул" през 2013 г. и на хедлайнерското ѝ участие на Coachella през 2018 г. През септември 2024 г. Лъкет и Робърсън се срещат зад кулисите с триото по време на турнето Renaissance.

Destiny's Child reunited at the final show of Beyoncé's #CowboyCarter tour in Las Vegas. pic.twitter.com/Hsp8TGOnIe — Pop Crave (@PopCrave) July 27, 2025

На 26 юли 2025 г., по време на финалния концерт от Cowboy Carter в Лас Вегас, Бионсе отново кани Роуланд и Уилямс за съвместно изпълнение на хитове като „Lose My Breath“ и „Bootylicious“.

Феновете предполагат, че емблематичното трио може да се завърне в третата част от трилогията на Бионсе, започнала през 2022 г. с албума Renaissance. През 2024 г. излезе и Cowboy Carter – вторият акт, придружен от турне.

Третият акт все още не е обявен, но през 2023 г. Billboard съобщи, че уебсайтът на Destiny's Child е актуализиран с клип от изпълнението им на Супербоул и съобщение: „25 години – скоро нов уебсайт“.

Макар съобщението по-късно да е изтрито, клипът остава – а феновете продължават да вярват, че още не сме чули последната дума от Destiny's Child.