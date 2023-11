Защо червеното вино предизвиква главоболие?

А мерикански учени мислят, че са установили защо някои хора получават главоболие от малка чаша червено вино, въпреки че пият безпроблемно друг алкохол. Това се дължи на съединение в гроздето, което може да промени начина, по който тялото преработва алкохола, съобщи Би Би Си.

Съединението е антиоксидантът кверцетин. Червеното грозде съдържа повече от него, когато е изложено на много слънце.

Това означава, че по-скъпите червени вина са по-лоши за хората, предразположени към главоболие, от евтините, обяснява един от учените проф. Андрю Уотърхаус от Университета на Калифорния.

Някои специалисти са скептични към откритието. Проф. Роджър Кордър, експерт по експериментални лечения в университета "Куин Мери" в Лондон, каза, че както е широкоизвестно, евтините вина предизвикват повече главоболие, затова по-полезно може да бъде изучаването на някои от добавките, използвани за тях.

Има няколко теории за главоболието от червено вино, което може да настъпи до 30 минути след изпиването на малко количество. Според някои причина са сулфитите, които увеличават трайността. Те обаче са повече в сладките бели вина, а не в червените. И макар някои хора да имат алергия към тях, има малко доказателства те да са виновни за главоболието.

