Кралско великолепие: Музей „Прадо“ на 200 години

Н а 19 ноември 1819 г. в Мадрид е открит музеят „Прадо“. Днес той е дом на хиляди испански картини от XII до XX век, включително шедьоври на Ел Греко, Франсиско Гоя, Диего Веласкес, както и на много други европейски майстори.

По повод 200-годишнината на музея Гугъл публикува празничен дудъл.

