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Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Властите разследват безпрецедентна атака срещу хладилни системи, засегнала Франция, Германия и други държави

Обновена преди 1 час / 13 октомври 2026, 09:46
Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа
Източник: iStock

Х акери повишиха температурата на хладилници и фризери в стотици френски супермаркети до 50 градуса по Целзий, което доведе до пожари и разваляне на хранителни продукти.

Прокуратурата в Париж съобщи в понеделник, че „мащабна атака“ е засегнала „свързани хладилници в няколко големи вериги за храни в цяла Франция“, причинявайки загуби на храни и пожари.

Премиерът Себастиан Льокорню е разпоредил на Националната агенция по киберсигурност на Франция (ANSSI) да започне разследване, съобщиха от неговия офис.

Франция координира действията си с европейските партньори, тъй като и други държави може да бъдат засегнати, а властите оценяват дали други френски компании са изложени на риск, съобщават още от офиса на Льокорню.

Феликс Ейм, старши анализатор по киберзаплахи в Sekoia Threat Detection and Research, заяви, че Испания, Португалия, Полша, Германия и Белгия също са били засегнати.

От една от потърпевшите вериги съобщиха, че 80 от техните супермаркети са били ударени, докато Monoprix, която управлява около 490 магазина във Франция, посочи, че 5 процента от нейните обекти са засегнати.

Les Mousquetaires, собственик на търговеца Intermarche, обяви, че хладилниците в около 150 от общо техните магазини са били загрети до 50 градуса по Целзий за шест часа през нощта. Говорител посочи, че цялата засегната храна е била изхвърлена, за да се елиминират рисковете за здравето.

Жителят на Париж Герт де Клерк е станал свидетел как персоналът в Intermarche в централен Париж изхвърля колички с размразени замразени храни в гигантски контейнер за боклук, като разтопен сладолед се е разливал от счупени кофи на улицата.

Изпълнителният директор на Cooperative U Доминик Шелеше заяви, че неговата група супермаркети също е била атакувана.

„Да бъдат таргетирани съоръжения, съществени за съхранението на пресни продукти и за снабдяването с храна на френския народ, е изключително сериозно и безпрецедентно“, написа той в X.

Хранителните вериги E.Leclerc и Auchan не са отговорили на CNN на запитванията за коментар.

Към момента няма оценка на общите загуби за индустрията, но главният изпълнителен директор на Intermarche Тиери Котилар заяви пред телевизия BFM, че „безпрецедентната“ атака ще доведе до загуби в размер на „десетки милиони евро в мащаб цялата страна само за един ден“.

Кристел Делберге, генерален директор на европейската търговска асоциация Eurocommerce, заяви: „Този инцидент подчертава значението на устойчивостта по цялата верига за доставки.“

Студените витрини се управляват през интернет

Студените витрини в супермаркетите обикновено се управляват от контролни панели, които ръководят хладилниците и фризерите в целия магазин и до които може да се получава достъп през интернет, което позволява на поддържащите компании да ги настройват отвсякъде.

Източникът, близък до Льокорню, заяви, че ANSSI е идентифицирала уязвимост в софтуер, доставен от датската компания Danfoss.

От Danfoss заявиха, че са „наясно с инциденти във Франция, засегнали ограничен брой системи за управление на охлаждането“.

Засегнатите единици „са работили със стар фърмуер“, посочиха от Danfoss, добавяйки, че „отдавна съветват клиентите да поддържат поддържаните системи актуализирани с най-новия фърмуер и да мигрират наследените системи към решения от текущото поколение“.

На 9 август изследователската компания за киберсигурност Claroty’s Team82 публикува проучване, описващо уязвимости в контролера Danfoss AK-SM 800A. Според доклада софтуерните актуализации, издадени от Danfoss, са разрешили проблеми, които биха могли да позволят на нападателите да заобиколят контролите за удостоверяване и да изпълняват код на компрометирани устройства.

Атаката прилича на смущенията, докладвани в около дузина военни магазини в САЩ в края на август, които доведоха до загуби на храна, след като хладилници бяха засегнати.

В изявление френската търговска асоциация Fédération du Commerce et de la Distribution призова за „пълна прозрачност“ от страна на Danfoss относно инцидента. В него се посочва, че супермаркетите се стремят да защитят потребителите и да се върнат към нормална работа възможно най-скоро. От FCD уточниха, че някои засегнати магазини вече отново работят.

Проблем със сигурността в Нидерландия

Нидерландският търговец Ahold Delhaize, който управлява най-голямата верига супермаркети в Нидерландия Albert Heijn и има мащабна дейност в САЩ, съобщи, че се сблъсква с „проблем със сигурността“ в своята мрежа и превантивно е извел няколко системи офлайн.

Съобщение в приложението за смартфони на търговеца посочваше, че той не може да доставя хранителни стоки поради „инцидент с киберсигурността“.

Онлайн поръчките представляват около 10 процента от продажбите на Albert Heijn. Физическите магазини останаха отворени, докато нидерландската новинарска агенция ANP съобщи, че конкуриращи се търговци са отчели скок в поръчките за доставка.

От Ahold Delhaize заявиха, че няма основание да се търси връзка между инцидентите във Франция и техните супермаркети.

Ahold е четвъртият по големина търговец на храни на дребно в САЩ. Уебсайтовете на неговите вериги Stop & Shop, Giant, Hannaford и Food Lion показаха известия с текст „сайтът е временно недостъпен“.

Източник: CNN    
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