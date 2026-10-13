Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Ж ертвата на смъртоносното нападение от тигър в британски парк за диви животни е заснела с телефона си момента, в който се приближава към 130-килограмовия хищник, пише The Sun.

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Мъжът, идентифициран от полицията като Уилям Чапман, е направил шокиращите кадри от вътрешността на заграждението на върховния хищник в Парка за диви животни в Йоркшир, град Донкастър, в събота. Чапман е обявен за мъртъв малко по-късно същия следобед, след като е бил нападнат от голямата котка.

'Vulnerable' man mauled to death by tiger after filming himself climbing into enclosure is ID'd https://t.co/GAkXQKYAZ2 https://t.co/hNvBYZ7WjJ — New York Post (@nypost) October 13, 2026

В смразяващото видео се вижда как той върви към тигъра, който се намира на дървена платформа и в началото изглежда не го забелязва. По време на запис се чува как г-н Чапман се задъхва, докато хора от публиката го подканят да се обърне, а един от тях вика: „Сериозно ли!“.

Смята се, че той е скочил от наблюдателната площадка, преди амурският тигър Алтай да го връхлети. Според очевидци Чапман е позирал за снимка с голямата котка на заден план само мигове преди да се заснеме как се приближава към животното.

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

От полицията описват Чапман, който е бил в началото на 20-те си години и е живял в Донкастър, като уязвим човек.

В определен момент от видеото жертвата седи на тревата, лице в лице с животното, сочи го с пръст и рита с крак. Друг посетител крещи неколкократно „Хей!“, в опит да разсее хищника, но тигърът го захапва за врата и го завлича настрани.

We have obtained audio footage of the currently unidentified man minutes before he was mauled to death by a tiger Yorkshire Wildlife Park. In the video we can hear him asking a couple to take a few pictures for him with the tiger in the background. #YorkshireWildlifePark https://t.co/1EEXDR5dY5 — Alex K Phillips (@AlexKTalks) October 10, 2026

На други шокиращи кадри се чува как мъжът вика „Не, не, не!“ и „Спри, спри, спри!“, докато петгодишната голяма котка се връхлита върху него пред очите на ужасени семейства с деца. Смела майка отчаяно се е опитала да хване и да издърпа мъжа, преди той да скочи при тигъра, а друга посетителка го е заснела секунди преди фаталния скок. Докато хищникът го е бутал с лапа, той дори му е викал „спри да бъдеш непослушен“.

Очевидци разказват, че се виждала кръв, докато тигърът влачел мъжа за врата.

Служителите на парка са произвели предупредителни изстрели, за да изплашат хищника, след което той се оттеглил във вътрешното си помещение и бил обезопасен. Парамедиците са пристигнали в зоологическата градина малко след 13:30 ч., но за съжаление Чапман е обявен за мъртъв на място.

BREAKING NEWS 🚨 Man killed by tiger named and pictured https://t.co/SmHRbKQfP0 https://t.co/OuIYp5i3rH — Daily Star (@dailystar) October 13, 2026

Антъни Хънт, свидетел на инцидента, разказва пред „Телеграф“, че бързо реагиралата майка се е опитала отчаяно да го спре, но той я е избутал и е скочил. Тъй като жената е изглеждала наистина уплашена, по-късно тя споделила, че се е опитала да го върне обратно, но не е искала да рискува и собствения си живот. Хънт добави, че по-рано през деня е видял Чапман да танцува хаотично при пристигането си в парка.

Зоологическата градина е била бързо евакуирана след инцидента, а около мястото са поставени черни паравани, за да скрият ужасяващата сцена. Паркът остана затворен в неделя, за да се осигури специализирана подкрепа за травматизирания персонал.

От Парка за диви животни в Йоркшир потвърдиха, че тигърът Алтай е в безопасност и няма да бъде евтаназиран.