Свят

Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Мъж загина, след като скочи в заграждението на амурски тигър в британски парк за диви животни. Шокиращи кадри показват последните му минути, докато посетители и служители се опитват отчаяно да предотвратят кървавата трагедия пред очите на деца

13 октомври 2026, 16:00
Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк
Източник: Istock

Ж ертвата на смъртоносното нападение от тигър в британски парк за диви животни е заснела с телефона си момента, в който се приближава към 130-килограмовия хищник, пише The Sun.

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Мъжът, идентифициран от полицията като Уилям Чапман, е направил шокиращите кадри от вътрешността на заграждението на върховния хищник в Парка за диви животни в Йоркшир, град Донкастър, в събота. Чапман е обявен за мъртъв малко по-късно същия следобед, след като е бил нападнат от голямата котка.

В смразяващото видео се вижда как той върви към тигъра, който се намира на дървена платформа и в началото изглежда не го забелязва. По време на запис се чува как г-н Чапман се задъхва, докато хора от публиката го подканят да се обърне, а един от тях вика: „Сериозно ли!“.

Смята се, че той е скочил от наблюдателната площадка, преди амурският тигър Алтай да го връхлети. Според очевидци Чапман е позирал за снимка с голямата котка на заден план само мигове преди да се заснеме как се приближава към животното.

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

От полицията описват Чапман, който е бил в началото на 20-те си години и е живял в Донкастър, като уязвим човек.

В определен момент от видеото жертвата седи на тревата, лице в лице с животното, сочи го с пръст и рита с крак. Друг посетител крещи неколкократно „Хей!“, в опит да разсее хищника, но тигърът го захапва за врата и го завлича настрани.

На други шокиращи кадри се чува как мъжът вика „Не, не, не!“ и „Спри, спри, спри!“, докато петгодишната голяма котка се връхлита върху него пред очите на ужасени семейства с деца. Смела майка отчаяно се е опитала да хване и да издърпа мъжа, преди той да скочи при тигъра, а друга посетителка го е заснела секунди преди фаталния скок. Докато хищникът го е бутал с лапа, той дори му е викал „спри да бъдеш непослушен“.

Очевидци разказват, че се виждала кръв, докато тигърът влачел мъжа за врата.

Служителите на парка са произвели предупредителни изстрели, за да изплашат хищника, след което той се оттеглил във вътрешното си помещение и бил обезопасен. Парамедиците са пристигнали в зоологическата градина малко след 13:30 ч., но за съжаление Чапман е обявен за мъртъв на място.

Антъни Хънт, свидетел на инцидента, разказва пред „Телеграф“, че бързо реагиралата майка се е опитала отчаяно да го спре, но той я е избутал и е скочил. Тъй като жената е изглеждала наистина уплашена, по-късно тя споделила, че се е опитала да го върне обратно, но не е искала да рискува и собствения си живот. Хънт добави, че по-рано през деня е видял Чапман да танцува хаотично при пристигането си в парка.

Зоологическата градина е била бързо евакуирана след инцидента, а около мястото са поставени черни паравани, за да скрият ужасяващата сцена. Паркът остана затворен в неделя, за да се осигури специализирана подкрепа за травматизирания персонал.

От Парка за диви животни в Йоркшир потвърдиха, че тигърът Алтай е в безопасност и няма да бъде евтаназиран.

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