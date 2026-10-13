Наркотици за хиляди евро в села край Петрич и Благоевград

М арихуана, амфетамин, кокаин и хероин бяха иззети при полицейски операции в селата Мосомище и Първомай в област Благоевград. По двата случая са образувани досъдебни производства за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, а в Първомай има и обвинение за разпространение на наркотици.

На 9 октомври 2026 г. полицейски служители задържаха в района на паркинг в Гоце Делчев двама мъже на 45 и 47 години. При последвалите претърсвания в обитаваните от тях имоти в село Мосомище бяха открити различни количества наркотични вещества.

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

В къща на ул. „Бяло море“ бяха иззети 200,87 грама марихуана и 1,31 грама амфетамин на обща стойност 2080,82 евро. В друг имот на ул. „Ивайло“ бяха открити още 2,97 грама марихуана и 12,75 грама кокаин, оценени общо на 682,42 евро.

Двамата мъже са привлечени като обвиняеми за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. По искане на Окръжната прокуратура в Благоевград съдът им наложи мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Трима задържани за притежание на стотици пликчета с наркотици

Ден по-рано, на 8 октомври, при специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в община Петрич бяха открити хероин и марихуана в имот в село Първомай.

За случая са обвинени 26-годишна жена и 30-годишен мъж, с когото тя обитавала къщата. Жената, която не е осъждана, е обвинена за държане на 4,57 грама хероин. Мъжът, който е осъждан, е привлечен към наказателна отговорност за държане на хероин и марихуана, както и за разпространение на високорисково наркотично вещество.

По искане на Окръжната прокуратура в Благоевград съдът постанови задържане под стража за мъжа. Разследванията по двата случая продължават.