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Коледен дебют: 1-годишната дъщеря на Риана влезе в ролята на модел

Малката принцеса Роки влезе в ролята на модел за новата празнична кампания на Savage X Fenty

13 октомври 2026, 15:36
Коледен дебют: 1-годишната дъщеря на Риана влезе в ролята на модел
Източник: Getty

П разничният дух дойде по-рано в дома на Риана тази година, а поводът е специален - най-малката ѝ дъщеря вече официално се включи в семейния бизнес. Основателката на Fenty впрегна най-малкия си „елф“ на работа в новата празнична кампания на своя бранд за бельо и облекло Savage X Fenty. Така 1-годишната Роки Айриш Мейърс направи своя официален дебют в марката на майка си, присъединявайки се към батковците си Райът (3 г.) и РЗА (4 г.), пише Page Six.

„Просто сме тук, за да открием уютния сезон! Екипът се продава отделно“, шеговито написа певицата в Instagram под кадрите от кампанията.

Риана и децата ѝ позират в съчетани коледни гащеризони в червено със снежинки от линията за домашно облекло на бранда. Малчуганите носят бебешкия модел Forever Savage Hooded Baby Onesie, а звездата — съответстващ вариант за възрастни.

Певицата сподели и кратко видео, на което трите деца си играят с изкуствен сняг от памук, блестящи играчки за елха и плюшено бяло мече на празнично украсения декор. „Заспиваш и се събуждаш в най-сладките сънища“, гласи текстът към клипа.

Бащата на децата, рапърът A$AP Rocky, също се включи в коментарите с емотикони и надпис „GANG“, а близката приятелка на певицата Мелиса Форд добави с възхищение, че малчуганите са откраднали цялото шоу.

Семейството превзема модната империя

Макар да е едва на една годинка, малката Роки вече натрупва сериозен опит пред обектива. Едва 6-месечна тя позира за списание W с памперс, изработен по поръчка от Dior Haute Couture, а по-късно се появи заедно с баща си на корицата на W China. Наскоро момиченцето отпразнува и първия си рожден ден в съчетано розово гащеризонче от същата френска модна къща, точно като майка си.

Празничната семейна фотосесия бързо се превръща в традиция за бранда. Прецедентът бе поставен, когато Риана позира със синовете си РЗА и Райът в кралскосини пижами, шегувайки се тогава, че официално са се превърнали в „едно от онези семейства, които се обличат еднакво за празниците“.

Половинката на Риана, A$AP Rocky, също се включва активно в проектите на Savage X Fenty. Миналото лято той засне първата си кампания за марката заедно с най-големия им син РЗА.

„Мисля, че всеки от нас копнее да обича някого безвъзмездно, без да очаква нищо в замяна. Имам късмета да имам три малки дечица, които мога да обичам точно по този начин“, сподели тогава рапърът.

Източник: Page Six    
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