България

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Той беше осъден на доживотен затвор без право на замяна

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 15:40
Ново развитие за един от най-страшните убийци в България
Източник: БТА

Ч авдар Бояджиев, убил Иво Колев и Яна Велинова през 2023 г., беше осъден на доживотен затвор без право на замяна от Софийския градски съд. Присъдата е по обвинения за две умишлени убийства, изнудване, придружено с убийство, и незаконно притежание на оръжие.

С присъда от 12 октомври 2026 г. съдът призна Бояджиев за виновен по всички обвинения.

За убийството на Моника С., извършено на 6 април 2022 г. в село Лозен по особено мъчителен за жертвата начин, той получи доживотен затвор.

Доживотен затвор получи Чавдар Бояджиев за две убийства в село Лозен

За убийството на Яна Велинова, извършено на 3 август 2023 г. в землището на селото, Бояджиев беше осъден на доживотен затвор без право на замяна.

Той беше признат за виновен и за изнудване, извършено в нощта срещу 4 август 2023 г. Според обвинението Бояджиев се опитал чрез сила и заплахи да принуди Иво Колев да му даде заем, но мъжът отказал. Изнудването било извършено от оръжие и завършило с убийството на Колев. За това престъпление подсъдимият получи доживотен затвор без право на замяна.

Бояджиев беше признат за виновен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси, които държал в автомобил в Айтос без необходимото разрешително. За това престъпление съдът му наложи три години лишаване от свобода.

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция

В крайна сметка Софийският градски съд определи едно общо най-тежко наказание - доживотен затвор без право на замяна.

Делото беше разгледано повторно, след като предходната присъда на съда от 5 май 2025 г., с която Бояджиев също беше осъден на доживотен затвор без право на замяна, беше отменена от Софийския апелативен съд. Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Чавдар Бояджиев убийство
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