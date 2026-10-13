Гърция вдига с 30% помощта за отопление с нафта

Гръцкият министър на икономиката и финансите Кириакос Пиеракакис обяви във вторник 30-процентно увеличение на годишната помощ за отопление с нафта. Целта е да се смекчи ударът от рязко растящите разходи за енергия върху домакинствата, съобщава Ройтерс.

В телевизионно обръщение Пиеракакис заяви, че държавата ще предостави и директна субсидия за нафтата за отопление при покупката й от бензиностанциите.

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„В условията на сложна международна обстановка, когато енергийната криза подлага на изпитание устойчивостта на домакинствата по целия свят, наш приоритет е да намалим тежестта върху семействата“, каза министърът. По думите му помощта ще подкрепи стотици хиляди домакинства в цялата страна.

Увеличението от 30% е спрямо миналата година, уточняват гръцките медии. Според министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру целта е цената на нафтата за отопление да падне под 1,75 евро за литър. В субсидирането чрез своите рафинерии ще се включат и двете големи енергийни групи в страната – Motor Oil и HELLENiQ ENERGY, пише гръцкият вестник „То Вима“.

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Атина вече увеличи и удължи до средата на октомври отстъпките за дизелово гориво. Гръцкото правителство планира и субсидии за електроенергия на стойност до 95 млн. евро за енергоемките индустрии, като мярката чака одобрението на Европейската комисия.