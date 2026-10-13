Тръмп поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция

Б елият дом е поискал от Кимбърли Гилфойл да подаде оставка от поста си като посланик на САЩ в Гърция след поредица от доклади за предполагаеми нарушения, заяви във вторник новият прессекретар.

„Поискахме оставката на посланик Гилфойл“, каза Кейти Захария по време на първия си брифинг за пресата. „Тя беше чудесна част от екипа и ѝ пожелаваме успех“, добави Захария, цитирана от Си Ен Ен (CNN).

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Представители на Гилфойл не отговориха веднага на запитванията за коментар във вторник.

Нейното отстраняване идва след съобщения, че тя е искала пари в замяна на осигуряване на достъп до фигури от администрацията, преди да бъде утвърдена на поста, приемала е пищни подаръци като посланик и е довеждала лобист на гръцка строителна компания на официални срещи.

Адвокатите на Гилфойл отрекоха обвиненията за искане на пари и заявиха, че информациите за нейните пътувания са подвеждащи, като добавиха, че тя е спазила федералните изисквания за подаръци и отчетност.