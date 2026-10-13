България

БХК и БАПЧ сигнализираха прокуратурата за военни престъпления в Черно море

БХК и БАПЧ настояват Прокуратурата на Република България да не отлага действията си

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 16:19
БХК и БАПЧ сигнализираха прокуратурата за военни престъпления в Черно море
Източник: NOVA

Б ългарският хелзинкски комитет (БХК) и Фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) подадоха съвместен сигнал до Върховната касационна прокуратура (ВКП) с искане за незабавно образуване на досъдебно производство за извършени евентуални престъпления против законите и обичаите за водене на война (глава XIV, раздел II от Наказателния кодекс). Сигналът е във връзка с последните нападения с дронове срещу търговски кораби в Черно море, извършени на 6 и 13 октомври 2026 г., които доведоха до потъване на плавателни съдове, пожари, ранени и изчезнали моряци.

Припомняме, че на 6 октомври два търговски кораба – ALFA WATAN (под знамето на Того) и ABLE (под знамето на Палау) – бяха атакувани с въздушни и морски дронове в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море, на около 70 морски мили източно от гр. Бяла. Корабът ALFA WATAN потъна, а на ABLE възникна пожар, наложил евакуацията на екипажа му. Двама моряци бяха ранени и транспортирани за медицинска помощ във Варна.

Йотова с позиция за новите атаки срещу кораби в Черно море

Седмица по-късно корабът CHELSEA 3 (под малтийско знаме) беше поразен от три въздушни дрона на 18 мили (около 30 км) източно от гр. Бяла, само на около 5 мили от българските териториални води. Спасени бяха 15 членове на екипажа (украински и азербайджански граждани), като петима от тях бяха ранени. Същевременно втори търговски кораб потъна на 17 мили източно от Крапец след извършен удар, като до момента е спасен само един член на екипажа.

Двете правозащитни организации подчертават, че макар инцидентите да са извършени извън териториалното море на България, българската прокуратура разполага с право и задължение да образува наказателно производство на основание универсалната юрисдикция за наказателно разследване (чл. 6, ал. 1 от НК). Този принцип позволява преследване на тежки международни престъпления и престъпления против мира и човечеството, независимо от мястото на извършване или гражданството на извършителите и пострадалите.

Атаката в Черно море през погледа на Reuters и AP

Допълнително, близостта на събитията до българския бряг, участието на българските спасителни служби и военноморските сили, както и фактът, че ранени и оцелели моряци се намират на българска територия, предоставят на българските разследващи органи пряк и своевременен достъп до ключови доказателства, свидетелски показания и медицински документи.

БХК и БАПЧ настояват Прокуратурата на Република България да не отлага действията си. Липсата на окончателно установена самоличност на извършителите или очакването на международна техническа помощ не са основание за отказ от образуване на наказателно производство. Всяко забавяне крие сериозен риск от загуба на ценни доказателства.

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

Правозащитните организации напомнят, че международното хуманитарно право и правилата за водене на морска война строго забраняват умишлените и непропорционални атаки срещу граждански обекти и търговски кораби.

Редактор: Николай Киров
Източник: БХК    
Черно море нападения с дронове военни престъпления
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Иранският капан за Тръмп: Ще коства ли Ормузкият проток изборите на републиканците в САЩ?

Иранският капан за Тръмп: Ще коства ли Ормузкият проток изборите на републиканците в САЩ?

biss.bg
17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 2 дни
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Учени разработиха изкуствен интелект, който прогнозира наводнения 12 седмици по-рано

Любопитно Преди 12 минути

Международен екип разработи модели с изкуствен интелект, които осигуряват предупреждения за наводнения до 12 седмици по-рано и намаляват грешките в прогнозите с близо 50 процента, давайки повече време за защита

Кимбърли Гилфойл, посланик на САЩ в Гърция

Тръмп поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция

Свят Преди 19 минути

Нейното отстраняване идва след съобщения, че тя е искала пари в замяна на осигуряване на достъп до фигури от администрацията, преди да бъде утвърдена на поста

НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

Парите ни Преди 54 минути

Заведението беше запечатано за една нощ заради съмнения за дистанционна манипулация на софтуера, а инспекторите ще следят оборота му пет дни на място

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

Президентски избори Преди 1 час

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се включи в благотворителна кампания съвместно с MOM и Archewell Philanthropies. Приходите от продажбата на лимитираната серия суитшърти ще бъдат дарени в подкрепа на майки и деца в неравностойно положение

,

Един месец, четири начина да го изживееш: смартфоните, които са готови за октомври

Любопитно Преди 1 час

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Любопитно Преди 1 час

Екип от десетки научни експерти е каталогизирал опасностите от 17 основни глобални здравни заплахи, пред които е изправено човечеството през този век – като подготвеността е ключова тема в техните констатации

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

България Преди 1 час

Ръководството на Медицинския университет не можеше да я освободи едностранно

Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Свят Преди 1 час

Мъж загина, след като скочи в заграждението на амурски тигър в британски парк за диви животни. Шокиращи кадри показват последните му минути, докато посетители и служители се опитват отчаяно да предотвратят кървавата трагедия пред очите на деца

Трима души загинаха при пожар в Германия

Трима души загинаха при пожар в Германия

Свят Преди 1 час

Двама от обитателите били спасени с помощта на пожарникарска стълба, други двама — с преносими стълби, а един човек скочил върху спасителен въздушен дюшек

Наркотици за хиляди евро в села край Петрич и Благоевград

Наркотици за хиляди евро в села край Петрич и Благоевград

България Преди 1 час

Няколко души са задържани

Кириакос Пиеракакис

Гърция вдига с 30% помощта за отопление с нафта

БезГранично Преди 1 час

Атина въвежда и директна субсидия за нафтата на бензиностанцията, за да облекчи домакинствата пред зимата

,

Коледен дебют: 1-годишната дъщеря на Риана влезе в ролята на модел

Любопитно Преди 2 часа

Малката принцеса Роки влезе в ролята на модел за новата празнична кампания на Savage X Fenty

Северна Македония привика българския посланик за Ива Михайлова

Северна Македония привика българския посланик за Ива Михайлова

Свят Преди 2 часа

Според Скопие станалото представлява провокация

,

Дървото на живота в скандинавската митология: Тайните на Игдрасил и деветте свята

Любопитно Преди 2 часа

Вечнозеленият ясен Игдрасил е сърцето на древните викинги - той свързва световете, пази тайните на съдбата и е дом на митични създания

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

Свят Преди 2 часа

Предвижда се разполагането на още две системи с дронове и допълнително разгръщане на зенитноракетни комплекси

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Спенс на 51: От първите рап рими до славата

Edna.bg

Силови тренировки след 40: Защо е инвестиция в себе си и как да започнем

Edna.bg

Две катастрофи затрудняват движението на "Тракия", има жертва и ранени

Nova.bg

Какво предвиждат членове 4 и 5 от договора на НАТО

Nova.bg