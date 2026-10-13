БХК и БАПЧ сигнализираха прокуратурата за военни престъпления в Черно море

Б ългарският хелзинкски комитет (БХК) и Фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) подадоха съвместен сигнал до Върховната касационна прокуратура (ВКП) с искане за незабавно образуване на досъдебно производство за извършени евентуални престъпления против законите и обичаите за водене на война (глава XIV, раздел II от Наказателния кодекс). Сигналът е във връзка с последните нападения с дронове срещу търговски кораби в Черно море, извършени на 6 и 13 октомври 2026 г., които доведоха до потъване на плавателни съдове, пожари, ранени и изчезнали моряци.

Припомняме, че на 6 октомври два търговски кораба – ALFA WATAN (под знамето на Того) и ABLE (под знамето на Палау) – бяха атакувани с въздушни и морски дронове в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море, на около 70 морски мили източно от гр. Бяла. Корабът ALFA WATAN потъна, а на ABLE възникна пожар, наложил евакуацията на екипажа му. Двама моряци бяха ранени и транспортирани за медицинска помощ във Варна.

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Седмица по-късно корабът CHELSEA 3 (под малтийско знаме) беше поразен от три въздушни дрона на 18 мили (около 30 км) източно от гр. Бяла, само на около 5 мили от българските териториални води. Спасени бяха 15 членове на екипажа (украински и азербайджански граждани), като петима от тях бяха ранени. Същевременно втори търговски кораб потъна на 17 мили източно от Крапец след извършен удар, като до момента е спасен само един член на екипажа.

Двете правозащитни организации подчертават, че макар инцидентите да са извършени извън териториалното море на България, българската прокуратура разполага с право и задължение да образува наказателно производство на основание универсалната юрисдикция за наказателно разследване (чл. 6, ал. 1 от НК). Този принцип позволява преследване на тежки международни престъпления и престъпления против мира и човечеството, независимо от мястото на извършване или гражданството на извършителите и пострадалите.

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Допълнително, близостта на събитията до българския бряг, участието на българските спасителни служби и военноморските сили, както и фактът, че ранени и оцелели моряци се намират на българска територия, предоставят на българските разследващи органи пряк и своевременен достъп до ключови доказателства, свидетелски показания и медицински документи.

БХК и БАПЧ настояват Прокуратурата на Република България да не отлага действията си. Липсата на окончателно установена самоличност на извършителите или очакването на международна техническа помощ не са основание за отказ от образуване на наказателно производство. Всяко забавяне крие сериозен риск от загуба на ценни доказателства.

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Правозащитните организации напомнят, че международното хуманитарно право и правилата за водене на морска война строго забраняват умишлените и непропорционални атаки срещу граждански обекти и търговски кораби.