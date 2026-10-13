Свят

Трима души загинаха при пожар в Германия

Двама от обитателите били спасени с помощта на пожарникарска стълба, други двама — с преносими стълби, а един човек скочил върху спасителен въздушен дюшек

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 15:57
Трима души загинаха при пожар в Германия
Източник: iStock/Getty Images

Т рима души загинаха, а други петима бяха ранени при пожар, избухнал рано днес в жилищна сграда с няколко апартамента в Бохум – град в западната част на Германия, в индустриалния регион Рур.

Говорител на пожарната служба в Бохум съобщи пред обществената телевизия WDR, че сигналът за пожара е подаден около 4:15 ч. сутринта. Когато пожарникарите пристигнали, пожарът вече бил обхванал голяма част от сградата.

Говорителят посочи, че екипите не успели да достигнат до горните етажи през стълбището на сградата, тъй като то било блокирано от огъня и гъстия дим. Двама от обитателите били спасени с помощта на пожарникарска стълба, други двама — с преносими стълби, а един човек скочил върху спасителен въздушен дюшек.

По време на последвалите действия по потушаването на пожара спасителните екипи открили телата на трима души в апартамент на втория етаж.

От полицията съобщиха, че причината за пожара все още се изяснява. Разследва се и дали в апартамента е имало монтиран детектор за дим.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Иранският капан за Тръмп: Ще коства ли Ормузкият проток изборите на републиканците в САЩ?

Иранският капан за Тръмп: Ще коства ли Ормузкият проток изборите на републиканците в САЩ?

biss.bg
ЕС ще ограничи вноса на китайски хибриди до 350 000 годишно

ЕС ще ограничи вноса на китайски хибриди до 350 000 годишно

carmarket.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 2 дни
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Учени разработиха изкуствен интелект, който прогнозира наводнения 12 седмици по-рано

Любопитно Преди 16 минути

Международен екип разработи модели с изкуствен интелект, които осигуряват предупреждения за наводнения до 12 седмици по-рано и намаляват грешките в прогнозите с близо 50 процента, давайки повече време за защита

Кимбърли Гилфойл, посланик на САЩ в Гърция

Тръмп поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция

Свят Преди 23 минути

Нейното отстраняване идва след съобщения, че тя е искала пари в замяна на осигуряване на достъп до фигури от администрацията, преди да бъде утвърдена на поста

НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

Парите ни Преди 58 минути

Заведението беше запечатано за една нощ заради съмнения за дистанционна манипулация на софтуера, а инспекторите ще следят оборота му пет дни на място

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

Президентски избори Преди 1 час

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се включи в благотворителна кампания съвместно с MOM и Archewell Philanthropies. Приходите от продажбата на лимитираната серия суитшърти ще бъдат дарени в подкрепа на майки и деца в неравностойно положение

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Парите ни Преди 1 час

При срив в захранването или мрежата ще може да се плаща с чип и ПИН до 200 евро на трансакция в магазини, бензиностанции и аптеки

,

Един месец, четири начина да го изживееш: смартфоните, които са готови за октомври

Любопитно Преди 1 час

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Любопитно Преди 1 час

Екип от десетки научни експерти е каталогизирал опасностите от 17 основни глобални здравни заплахи, пред които е изправено човечеството през този век – като подготвеността е ключова тема в техните констатации

<p>БХК и БАПЧ сигнализираха ВКП за военни престъпления в Черно море</p>

БХК и БАПЧ сигнализираха прокуратурата за военни престъпления в Черно море

България Преди 1 час

БХК и БАПЧ настояват Прокуратурата на Република България да не отлага действията си

Комисията по отбрана одобри купуването нови ракети

Комисията по отбрана одобри купуването нови ракети

България Преди 1 час

Проекторешението е внесено от Министерския съвет

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

България Преди 1 час

Ръководството на Медицинския университет не можеше да я освободи едностранно

Кириакос Пиеракакис

Гърция вдига с 30% помощта за отопление с нафта

БезГранично Преди 1 час

Атина въвежда и директна субсидия за нафтата на бензиностанцията, за да облекчи домакинствата пред зимата

,

Коледен дебют: 1-годишната дъщеря на Риана влезе в ролята на модел

Любопитно Преди 2 часа

Малката принцеса Роки влезе в ролята на модел за новата празнична кампания на Savage X Fenty

Северна Македония привика българския посланик за Ива Михайлова

Северна Македония привика българския посланик за Ива Михайлова

Свят Преди 2 часа

Според Скопие станалото представлява провокация

,

Дървото на живота в скандинавската митология: Тайните на Игдрасил и деветте свята

Любопитно Преди 2 часа

Вечнозеленият ясен Игдрасил е сърцето на древните викинги - той свързва световете, пази тайните на съдбата и е дом на митични създания

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

Свят Преди 2 часа

Предвижда се разполагането на още две системи с дронове и допълнително разгръщане на зенитноракетни комплекси

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Спенс на 51: От първите рап рими до славата

Edna.bg

Силови тренировки след 40: Защо е инвестиция в себе си и как да започнем

Edna.bg

Две катастрофи затрудняват движението на "Тракия", има жертва и ранени

Nova.bg

Какво предвиждат членове 4 и 5 от договора на НАТО

Nova.bg