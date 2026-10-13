Трима души загинаха при пожар в Германия

Т рима души загинаха, а други петима бяха ранени при пожар, избухнал рано днес в жилищна сграда с няколко апартамента в Бохум – град в западната част на Германия, в индустриалния регион Рур.

Говорител на пожарната служба в Бохум съобщи пред обществената телевизия WDR, че сигналът за пожара е подаден около 4:15 ч. сутринта. Когато пожарникарите пристигнали, пожарът вече бил обхванал голяма част от сградата.

Говорителят посочи, че екипите не успели да достигнат до горните етажи през стълбището на сградата, тъй като то било блокирано от огъня и гъстия дим. Двама от обитателите били спасени с помощта на пожарникарска стълба, други двама — с преносими стълби, а един човек скочил върху спасителен въздушен дюшек.

По време на последвалите действия по потушаването на пожара спасителните екипи открили телата на трима души в апартамент на втория етаж.

От полицията съобщиха, че причината за пожара все още се изяснява. Разследва се и дали в апартамента е имало монтиран детектор за дим.