Телескоп откри намеци за живот на далечна планета

У чените откриха нови, но условни доказателства, че далечен свят, обикалящ около друга звезда, може да е дом на живот. Екип от Кеймбридж, изучаващ атмосферата на планета, наречена K2-18b, откри признаци на молекули, които на Земята се произвеждат само от прости организми, пише Палаб Гош за Би Би Си (BBC).

Това е вторият и по-обещаващ път, когато химикали, свързани с живота, са открити в атмосферата на планетата от космическия телескоп Джеймс Уеб (JWST) на НАСА. Но

екипът и независимите астрономи подчертават, че са необходими повече данни, за да се потвърдят тези резултати.

Водещият изследовател, проф. Нику Мадхусудхан, ми каза в лабораторията си в Института по астрономия на Кеймбриджкия университет, че се надява скоро да получи убедителните доказателства. „Това е най-силното доказателство, че е възможно да има живот там. Мога реалистично да кажа, че можем да потвърдим този сигнал в рамките на една до две години“, казва ученият.

K2-18b е два и половина пъти по-голям от Земята и е на 1126 трилиона километра от нас. JWST е толкова мощен, че може да анализира химическия състав на атмосферата на планетата от светлината, която преминава от малкото червено слънце, около което обикаля.

Групата от Кеймбридж е открила, че атмосферата изглежда съдържа химическия подпис на поне една от двете молекули, които са свързани с живота: диметил сулфид (DMS) и диметил дисулфид (DMDS).

На Земята тези газове се произвеждат от морски фитопланктон и бактерии.

Професор Мадхусудхан каза, че е изненадан от това колко газ очевидно е открит по време на един прозорец за наблюдение. „Количеството, което оценяваме на този газ в атмосферата, е хиляди пъти по-високо от това, което имаме на Земята“, каза той. „Така че, ако връзката с живота е реална, тогава тази планета ще гъмжи от живот“, обяснява той.

Професор Мадхусудхан отиде по-далеч: „Ако потвърдим, че има живот на k2-18b, това трябва да потвърди, че животът е много често срещан в галактиката“.

Има много „ако“ и „но“ на този етап, както екипът на проф. Мадхусудхан свободно признава. Първо, това последно откриване не отговаря на стандарта, необходим за заявяване на откритие. За целта изследователите трябва да са около 99,99999% сигурни, че техните резултати са правилни и не са случайни показания. На научен жаргон това е резултат от пет сигма.

Тези последни резултати са само три сигма, 99,7%. Което звучи много, но не е достатъчно, за да убеди научната общност.

Но това е много повече от резултата от една сигма от 68%, получен от екипа преди 18 месеца, който беше посрещнат с много скептицизъм по това време.

Но дори ако екипът на Кеймбридж получи резултат от пет сигма, това няма да е убедително доказателство, че животът съществува на планетата, според проф. Катрин Хейманс от Единбургския университет и шотландския Astronomer Royal, който е независим от изследователския екип.

„Дори и с тази сигурност, все още съществува въпросът какъв е произходът на този газ“, каза тя пред BBC News. „На Земята се произвежда от микроорганизми в океана, но дори и с перфектни данни не можем да кажем със сигурност, че това е от биологичен произход в извънземен свят, защото много странни неща се случват във Вселената и не знаем каква друга геологична дейност може да се случва на тази планета, която може да произведе молекулите“.

Екипът на Кеймбридж е съгласен с тази гледна точка; те

работят с други групи, за да видят дали DMS и DMDS могат да бъдат произведени чрез неживи средства в лабораторията.

Други изследователски групи предложиха алтернативни, безжизнени, обяснения за данните, получени от K2-18b. Има силен научен дебат не само за това дали DMS и DMDS присъстват, но и за състава на планетата.

Причината, поради която много изследователи правят извода, че планетата има огромен течен океан, е липсата на газ амоняк в атмосферата на K2-18b. Тяхната теория е, че амонякът се абсорбира от огромно водно тяло под него. „Но това може също така да се обясни с океан от разтопена скала, което би попречило на живота“, според проф. Оливър Шортъл от Кеймбриджкия университет.

„Всичко, което знаем за планетите, обикалящи около други звезди, идва от малките количества светлина, които отблясват от техните атмосфери. Така че това е невероятно слаб сигнал, който трябва да разчетем, не само за признаци на живот, но и за всичко останало. С K2-18b част от научния дебат все още е за структурата на планетата“, каза той.

Д-р Николас Воган от Изследователския център Еймс на НАСА има още една интерпретация на данните. Той публикува изследване, което предполага, че K2-18b е мини газов гигант без повърхност.

И двете алтернативни интерпретации също бяха оспорени от други групи на основание, че са несъвместими с данните от JWST, което подчертава силния научен дебат около K2-18b.

Проф. Мадхусудхан признава, че все още има научна планина, която да изкачи, ако иска да отговори на един от най-големите въпроси в науката. Но той вярва, че с екипа му са на прав път.

„След десетилетия може да погледнем назад към този момент във времето и да признаем, че живата вселена е била в обсега ни“, каза той. „Това може да е повратната точка, когато внезапно основният въпрос дали сме сами във Вселената е този, на който можем да отговорим“, смята той.

Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters.