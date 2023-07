"За един невероятен живот, изпълнен с приключения": Джеймс Камерън отдаде почит на загинал в "Титан"

Е кспертът по "Титаник" Пол-Анри Наржоле беше почетен от режисьора Джеймс Камерън и други на виртуална възпоменателна служба месец след като загина при имплозията на батискафа "Титан" заедно с още четирима души, предаде Асошиейтед прес.

Виртуалното събитие в памет на един от най-големите световни експерти по "Титаник" беше организирано от компанията, която притежава правата за спасяването на останките от потъналия кораб.

Just over two weeks ago, we, with the rest of the world, watched the devastating news unfold that our friend and colleague Paul-Henri Nargeolet (whom we fondly refer to as “PH”) had perished along with four other passengers in the Titan accident. pic.twitter.com/grVIclCmRw — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) July 13, 2023

Камерън и другите присъстващи на службата си спомниха за френския изследовател като за човек, чиито дълбоководни подвизи са вдъхновили поколения любители на океана и са допринесли за по-доброто разбиране на прочутия кораб.

77-годишният Пол-Анри Наржоле загина, когато подводният апарат "Титан" се спусна в дълбоките води на Северния Атлантически океан на 18 юни, за да изследва "Титаник" - нещо, което французинът е правил десетки пъти преди това.

Според разследващите подводният апарат, собственост на частна компания, се е взривил по време на спускането, убивайки всички на борда.

Paul-Henri Nargeolet, 77, died when the Titan submersible descended into deep North Atlantic waters on June 18 to explore the Titanic — something Nargeolet had done dozens of times before. https://t.co/qwjqa8Wiha — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) July 20, 2023

Събитието, което беше предавано на живо във Фейсбук, започна с видеомонтаж за Наржоле и неговите постижения. Кадрите показаха как изследователят се впуска в първата археологическа мисия до мястото преди повече от три десетилетия.

Презентацията включваше и работата му по възстановяването на "Голямото парче", 17-тонна секция от обшивката на Титаник, открита през 1998 г.

Във видеото се казва, че Наржоле е "вдъхновил поколения любители на океана, гмуркачи и изследователи по целия свят". Кадрите показват как той управлява плавателни съдове през годините. Видеото завършва с изследователя, вперил поглед в морето от плажа.

"A giant of a man": French sub expert killed in ‘catastrophic implosion’ of Titan sub honoured by Titanic director James Cameron at memorial event https://t.co/tYnjzmQdHA — LBC News (@LBCNews) July 20, 2023

Джесика Сандърс, президент на "Ар Ем Ес Титаник Инк.", след това излезе на подиум, украсен със снимки на Наржоле, и разказа със сълзи на очи за неговите постижения, наследство и "дяволската му усмивка".

Сандърс, говорейки на английски и използвайки френски преводач, каза, че около 80 процента от артефактите в колекцията на компанията са възстановени от Наржоле.

James Cameron breaks down what he thinks went wrong with Titan sub — and how tragic implosion could've been avoided https://t.co/TJeNKXRlFx pic.twitter.com/WX0DNb2kKX — The Messenger (@TheMessenger) July 20, 2023

Режисьорът на "Титаник" Джеймс Камерън разказа, че ги е свързвал общият интерес към мястото на корабокрушението. Той добави, че за него е "чест да бъде считан за колега" от Наржоле.

"С годините той ми стана приятел. Живееше невероятен живот, изпълнен с приключения", каза Камерън.