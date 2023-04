Как да имаме кожа като на гейша с древен японски метод

С ъветите идващи от традициите на Изтока са най-новата мода в западния свят. До нас достигат все повече знания за естествените, приготвени в домашни условия, лекове и помади, но една такава практика идваща от обичаите на Япония стана особено прочута в последно време. Това е оризовата вода!

Оризовата вода е нишестената течност, която се получава при накисване или варене на ориз. Съдържа много витамини, минерали и антиоксиданти, които подхранват кожата.

The Benefits of Rice Water For Your Skin [Video] https://t.co/4x3gEQDCN5 pic.twitter.com/JNCiivsMaa — Lisa Williams Ⓥ (@MsLisaWilliams) March 15, 2023

Основен елемент от азиатската диета, оризовата вода стана още по-популярна след като беше изпробвана от самата Ким Кардашян, която сподели колко добре се отразява на косата. В Индия, заради нишестената й консистенция се използва за хидратиране на тялото при някои здравословни проблеми. В Япония и Корея жените от векове я използват за поддържане на здрава кожа, заради богатото й съдържание на минерали.

Употреба на оризова вода в древните общества

Употребата на оризовата вода като козметична практика може да се проследи още от древна Япония, когато гейшите я използвали, за да поддържат кожата си мека и гладка като порцелан. Гейшите били обучени в изкуствата, за да могат да забавляват мъжете по време на банкети или в чайните, където те обикновено отпочивали и организирали своите бизнес срещи.

Първи започнали да използват оризовата вода жените от периода Хеян (794-1185 г. сл. Хр.) в Япония, Катотака поддържали дългите си до пода коси здрави. Те станали известни с дългите си лъскави коси и били наречени Якуми. Косата се смятала за символ на красота и женственост. Жените събирали водата от накисването на ориза и с нея измивали косите си. Вярвали, че така я поддържат силна, блестяща и здрава. Използвала се и като тонер за подобряване на тена на кожата.

In this triptych by Nobukazu Watanabe, the famed poet Ono no Komachi, is seen wearing the Heian Period junihitoe kimono.



Men and women of the aristocracy were not permitted to see one another’s faces. A woman’s outfit, therefore, was one of the greatest communication tools. pic.twitter.com/vULki8KzAb — info@ezen.co.uk (@ezenjapan) December 6, 2021



Събираната от изплакването на ориза водата се използвала като естествена терапия на косата. Жените често накисвали косите си в оризовата вода за няколко часа или дори за една нощ, за могат хранителните вещества от нея да проникнат в космите.

Съвременен еквивалент на тази история има в Китай с жените Яо от село Хуанлуо. Известни са с косите си, с дълги най-малко 2 метра и с това, че побеляват на около 80 години! За жените Яо косата е изключително важна, подстригва се само веднъж в целия им живот - между 16 и 18 години, а след това се покрива до брака.

Те приписват дължината, цвета и здравето на косата си на редовното измиване с оризова вода. Тяхната рецепта за „маска“ на косата е следната - с вода енергично се измива бял ориз, за да се извлекат хранителните вещества, след това водата се сварява, оставя се да ферментира в дървена вана с кори от помело, джинджифил и корен от цвете руно. Това понижава нивата на pH, до естествената киселинност на косата ни. След това сварената смес се отцежда, а твърдите частици се отстраняват. Смята се, че жените Яо оставят оризовата вода да ферментира още два месеца!

Heard of Long Hair Festival? Women of Yao ethnic group in China’s Guangxi comb hair by river with longest up to 2.3m pic.twitter.com/7wFqYlQSo8 — China Xinhua News (@XHNews) April 10, 2016

През Средновековието японските гейши били известни със своята красива и безупречна кожа, която постигали чрез внимателна за грижа за кожата, включвала използването на оризова вода. Гейшите накисвали лицата си в оризовата вода дълго време, тъй като вярвали, че това помага за изсветляване на кожата, както и за намаляване на появата на пори.

Оризовата вода също се използва в традиционната китайска медицина за успокояване на кожни раздразнения и заболявания, за акне, екземи, розацея и цялостното й здраве. Смята се също, че забавя стареенето, тъй като помага за намаляване на появата на фини линии и бръчки.

Rice has been a staple diet in #Asia for many centuries and used in many natural remedies and beauty care. With just half a cup of rice water, women all over the world have an affordable DIY method for beautiful skin and hair.https://t.co/LbS4QhFgp8 — Ancient Origins (@ancientorigins) April 8, 2023



Какво казва науката за оризовата вода

И така, как работи? Оризовата вода е богата на гама-оризанол, мощен антиоксидант, който стимулира производството на колаген. Съдържа ниацинамид, форма на витамин B3, която помага за намаляване на тъмните петна и неравномерния тен на кожата. Успокоява и хидратира, раздразнената или възпалена кожа, тъй като е богата на аминокиселини. Антиоксидантите помагат за защитата от свободните радикали и други фактори на околната среда.

6 Amazing Benefits Of Rice Water For Radiant Skin And Smooth Hair https://t.co/MlpIxDnMA9 pic.twitter.com/b41k501yhw — NDTV (@ndtv) March 25, 2021

Можете лесно да си я направите у дома, като с половин чаша ориз ще имате оризова вода за една седмица! Излишната вода от сварения ориз можете да прелеете в спрей и да я съхранявате в хладилника. Подходяща е за ежедневна употреба върху кожата.

Ферментиралата оризова вода възстановява високите нива на pH. Нея можете да съхранявате в стъклени буркани, като я оставите на стайна температура за един ден, след което я прибирате в хладилника, за да се охлади.