Без сценарий! Неочаквани изпълнения! Тайни гости! Всичко, което не видяхте от сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес

Н яма съмнение, че скорошната сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция беше най-пищното и звездно събитие на лятото досега. Но според близки до двойката, тридневният празник е бил не само бляскав, но и изключително емоционален, изпълнен с топлота и любов.

Гостите били емоционални, когато Санчес пристъпила към олтара в петък, 27 юни, облечена в специално създадена за нея рокля с висока яка от Dolce & Gabbana.

„Всички плакахме, докато те гледахме как вървиш към олтара, обгърната в чисто блаженство!“, написа Ким Кардашиян в Instagram ден след сватбата. „Любовта, която изпълваше помещението, беше нещо, което никога няма да забравим.“

Същото усещане споделиха и мнозина от присъстващите звезди и влиятелни личности, събрали се във Венеция за празненствата. „Наистина, цялото събитие беше искрено и дълбоко трогателно“, сподели дизайнерката Даян фон Фюрстенберг, която организира интимна вечеря за младоженците в сряда, 25 юни.

