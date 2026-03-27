Връчват наградите „Икар“ 2026

27 март 2026, 19:28
От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

Н аградите „Икар“ се връчват тази вечер, в Международния ден на театъра, от Съюза на артистите в България.

Церемонията е в Народния театър. Мотото тази година – „Да обичаш на инат“, е вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024).

„Много се вълнувам тази вечер, защото театърът е най-висшето изкуств“о, каза президентът Илияна Йотова в Народния театър „Иван Вазов“.

„Казах преди малко на г-н Мутафчиев, че отново ни дава най-хубавия празник, точно преди великденските светли празници“, добави държавният глава. 

Източник: БТА

Искам да им пожелая все така да летят нависоко, да търсят този красив полет, изпълнен със смисъл в омагьосващото изкуство на театъра, каза още президентът Йотова.

Първите наградени и номинациите във всички категории бяха обявени по-рано тази година по време на пресконференция „на тъмно“. Веселин Маринов получава „Икар“ за атракционно и сценично изкуство, излъчен от Гилдията за атракционни сценични изкуства – за популяризирането на българската музикална култура.

Наградата за цирково изкуство, излъчена от Гилдията на цирковите артисти, се присъжда на Ненчо Илчев – за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.

Награда на Акт-Унима за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на проф. Дойчина Синигерска, а награда за педагогическа дейност – на проф. Боньо Лунгов.

Наградата „Икар“ за чест и достойнство е за доц. Мария Диманова, а за изключителен принос към българския театър – на Анета Сотирова.

Призът за вариететно изкуство, излъчен от Гилдията за вариететно изкуство, се присъжда на Йордан Димитров Янев-Зайн – за приноса му в областта на вариететното изкуство.  

Основните номинации за „Икар“ са определени от комисия в състав Албена Павлова (актриса), Венцислав Мицов (композитор), Зафир Раджаб (режисьор), д-р Илко Ганев (театровед), доц. Мария Диманова (сценограф), доц. д-р Румяна Николова (театровед) и Пламен Манасиев (актьор).

Паола Маравиля получи „Икар“ за дебют. Младата актриса, която е дъщеря на Лилия Маравиля, е отличена за няколко роли – на Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор Достоевски с режисьор Маргарита Младенова (театрална работилница „Сфумато“) и за участието ѝ във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов (композиция – Александър Секулов, режисьор – Диана Добрева) в пловдивския драматичен театър „Николай Масалитинов“.

Веселин Мезеклиев получи „Икар“ за поддържаща мъжка роля – за бащата в „Последна стъпка“.

Йордан Славейков е автор и режисьор на представлението на Народния театър „Иван Вазов“.

Ирини Жамбонас получи „Икар“ за поддържаща женска роля – за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев.

Съни Сънински е режисьор на представлението, поставено на сцената на „Театър 199”.

Източник: БТА

 

